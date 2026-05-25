GETİP, iş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu’nun (GETİP) düzenlediği “Sanayi Bölgelerinde Ekonomik Trendler ve Geleceğin İş Fırsatları” programı, Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa; Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Sayın Veysel Tipioğlu, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Emre Alkin, Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Yandık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Sayın Alpay Hacıoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Sayın Recep Kaya, CHP Gebze İlçe Başkanı Sayın Gökhan Orhan, Anahtar Parti Gebze İlçe Başkanı Sayın Hakan Alaşar, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Sayın Habibe Çırak, KAISİYAD Kocaeli Başkanı Sayın Haşmet Uçar, GİV Gebze Şube Başkanı Sayın Tanju Bilgin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Gebze Koordinatörü Sayın Celalettin Yaylak ile çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı.

“Türkiye ekonomisinin büyümesinde Gebze’nin üretim gücü ve sanayi birikimi önemli bir yere sahiptir”

İş dünyasında ortak akıl ve güçlü iş birliklerinin önemine dikkat çeken GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın, “Kocaeli ve Gebze; yalnızca sanayinin değil, aynı zamanda üretimin, ihracatın, teknolojinin, girişimciliğin ve istihdamın da en güçlü merkezlerinden biridir. Türkiye ekonomisinin büyümesinde ve gelişmesinde Kocaeli’nin emeği, Gebze’nin üretim gücü ve sanayi birikimi son derece önemli bir yere sahiptir. Burada ortaya çıkan her üretim, her yatırım ve her başarı; aslında ülkemizin geleceğine yapılan güçlü bir katkıdır” diye konuştu.

Konuşmasında iş birliğinin önemine de değinen Aydın, “Bizler çok iyi biliyoruz ki güçlü ekonomi yalnızca rakamlarla değil, vizyonla, ortak akılla, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla ve güçlü iş birlikleriyle büyür. İşte bu nedenle iş dünyasının, akademinin, sanayinin ve sivil toplum kuruluşlarının aynı platformda bir araya gelmesini son derece kıymetli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Aydın, “GETİP olarak bizler de sadece bugünü değil, yarını da düşünen, bölgemize ve ülkemize değer katmayı hedefleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda üretim gücü, sanayi vizyonu, teknoloji yatırımları ve güçlü birliktelikler her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır” dedi.

“İş dünyasının gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Gebze, Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir merkez, iş dünyasının gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz. "Bizler, dijitalleşmeyi ve kurumsallaşmayı asla elden bırakmamalıyız, toplum olarak ticarete yeni başladık diyebiliriz ancak firmalarımızı 3. ve 4. nesillere ulaştırmakta güçlük çekiyoruz. Katma değeri yüksek ürünler üretip daha fazla para kazanmak ve bununla da ülke ekosistemimize fayda sağlamak için bizlerin kurumsal bir yapıda üretim yapması ve firmalarımızı mutlaka sonraki nesillere taşıması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“6 yılda 6880 hektar alanın çalışmasını tamamlayarak yatırımcıların önünü açtık”

Son 6 yılda tam 6 bin 880 hektar alanın çalışmasını tamamlayarak yatırımcıların önünü açtıklarını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu süreçte doğru sektörleri Gebze'ye yönlendirip yer almalarını sağlamak zorundayız. Yöneticiler olarak bu anlamda önderlik yapmaya devam edeceğiz" dedi

“Dünya ekonomisinde 'eski normal' döneminin sona erdi”

Dünya ekonomisinde “eski normal” döneminin sona erdiğini belirterek; yüksek enflasyon, tedarik zinciri sorunları ve küresel belirsizliklerin yeni dönemin kalıcı gerçekleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, “Küresel ticari savaşlar jeopolitik çarpışmaları tetiklemekte Dünya petrolünün yüzde 25'ini etkileyen enerji krizleri tüm ülkeleri doğrudan sarstı ve barış sağlansa dahi piyasalardaki dalgalanma aralık ayına kadar sürebilir” ifadelerini kullandı.