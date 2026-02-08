GETİP “İş Dünyası Buluşması” programı gerçekleşti

Adem Adıgüzel/Kocaeli

GETİP’in ev sahipliğinde düzenlenen “İş Dünyası Buluşması” programında bölgenin ekonomik vizyonu, dijital dönüşüm süreci ve küresel gelişmeler ele alındı. Programda, Gebze’nin üretim gücünü daha planlı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürme hedefi öne çıkarken, girişimciliği destekleyen ve katma değerli projelere odaklanılması gerektiği vurgulandı.

“Türkiye ekonomisine katkı sunacak projeleri desteklemeyi hedefliyoruz”

Gebze’nin yalnızca Marmara Bölgesi için değil, Türkiye ekonomisi açısından da stratejik bir merkez olduğunu vurgulayan GETİP Başkanı Sevim Aydın, “Gebze, sahip olduğu nitelikli kaynağıyla yalnızca Marmara Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin ekonomisinin en stratejik merkezlerinden biridir. GETİP olarak bizler bu gücü daha planlı, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Amacımız sadece ticari ilişkileri geliştiren bir platform olmak değil; girişimciliği teşvik eden, yenilikçi projeleri destekleyen ve bölgesel kalkınmaya somut katkı sağlayan bir iş geliştirme merkezi haline gelmektir” diye konuştu.

Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve katma değerli üretimin önümüzdeki dönemin temel başlıkları olacağını belirten Aydın, “Dijitalleşme, sürdürülebilir ve yeşil dönüşüm ile katma değerli üretim, önümüzdeki dönemde odaklanacağımız temel alanlardan olacak. Bu süreçte üyelerimiz, paydaşlarımız ve iş dünyasının tüm bileşenleriyle ortak akıl ve iş birlikleri içinde hareket etmeyi çok önemsiyoruz. Vizyonumuz yalnızca Gebze’de değil. Ülkemizin farklı coğrafyalarındaki potansiyeli de önemsiyoruz. Türkiye ekonomisine katkı sunacak projeleri desteklemeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sürekli gelişmek ve kendimizi yenilemek zorundayız”

Küresel gelişmelere ve teknolojik dönüşüme dikkat çeken Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Biz yapay zekâyı tartışırken dünyanın başka yerlerinde daha ileri başlıklar konuşuluyor. 20 yıl önceki yöntemlerle bugün üretim ve ticaret yapamayız. Sürekli gelişmek ve kendimizi yenilemek zorundayız bu nedenle bu tür programlar iş ekosistemine katkı sağlamaktadır” dedi.

“Maddi yaraları devlet sarıyor, manevi yaralar için çalışıyoruz”

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü hatırlatan AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, “1939 Erzincan depreminde on binlerce insanımızı kaybettik. 6 Şubat depreminde de maalesef 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik, yüz binlerce engelli kardeşimiz kaldı. Evini, ailesini, uzuvlarını kaybeden nice insanımız var. Devletimiz maddi yaraları sarmak için büyük bir seferberlik yürütürken biz de manevi yaraların sarılması için çalışıyoruz. İstanbul’da büyük bir deprem olsa milyonlarca insanımızı kaybedebilir, milyonlarca engelliyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden tedbirleri zamanında almak, kentsel dönüşümü hızlandırmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“İhracatta açık ara ikinci sıradayız”

Kocaeli’de sanayi ve ihracatın geldiği noktaya dikkat çeken AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, “Kocaeli, Türkiye’nin sanayinin başkenti, endüstrinin başkenti, inovasyonun ve Ar-Ge’nin merkezi haline gelmişse bunun tek sebebi bu salonda oturan iş insanlarımızdır. Bu başarı, onların alın teri ve emeğiyle ortaya çıktı. Kocaeli, Türkiye’de en fazla ihracat yapan ikinci il ama ikinci derken, sıradan bir ikincilikten söz etmiyoruz. Açık ara ikinci sıradayız. Bu tablo, şehrimizin üretim gücünü ve ihracat kabiliyetini net şekilde ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye için en kritik başlık enflasyon”

Türkiye açısından en kritik başlığın enflasyon olduğunu vurgulayan Finans Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Dünyada enflasyon yok ve artması da beklenmiyor. Y20 ülkelerinde Arjantin ve Türkiye hariç beklenen enflasyon 2.3, yüzde 2 enflasyon olan bir ülkede üretici ürününü seneye kaça üretirim, kaça satarım daha kolay hesaplar. Ama bizde haneler enflasyonun yüzde 50 olacağını söylüyor, Merkez Bankası ise yüzde 16 olacağını ifade ediyor. Bu enflasyonu mutlaka indirmemiz lazım. Bu durum yatırımların yönünü değiştirebiliyor, firmalar faaliyet dışı alanlara kayabiliyor ve rekabet gücünü zayıflatıyor” ifadelerini kullandı.