GETİP üyeleri, teşvikler konusunda bilgilendirildi

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

Gebze Ticaret Odasında yapılan toplantıya; GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, GETİP Başkanı Resul Orman, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ve davetliler katıldı.

GETİP Başkanı Resul Orman konuşmasında, dünyanın çok farklı bir ortamdan geçtiğine dikkat çekerek, şikayet etmek yerine somut şeyler üretmek gerektiğine vurgu yaptı. GETİP’in kurulduğu bir yıldan bu yana ekonomi eksenli çalışmalar yaptığını söyledi. Orman, kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılınca bütün sorunların çözüme kavuşacağına inandığını söyledi.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş da ticaret yapacak olanlara Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en iyi teşvikleri verildiğine dikkat çekti. Gelişimi ayak uydurarak daha ileri gitmek gerektiğini söyleyen Aslantaş, cari açığın en çok enerji kaynaklı olduğunu, bunun için de Türkiye’nin bulduğu doğalgaz ve petrolün de gelecek için önem arz ettiğini ifade etti. Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da sanayi ve ticaret erbabının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Kocaeli’nin Türkiye’nin coğrafi olarak 7. en küçük ili olduğunu ve sanayi ve ticaretin de bu ilde yüzde üç ile yüzde altılık kısım arasında üretim yaptığını söyleyen Uzun, buna rağmen Türkiye’nin çok önemli lokomotifi olan firmaların Kocaeli’de olduğuna değindi. Kocaeli’nin bu gücünün çok iyi kullanılması gerektiğini de söyleyen Uzunkaya; “Dış ticaret büyük önem taşıyor. Türkiye dünyada çok önemli şeyler yapıyor, şimdi şahlanma zamanı.” Dedi. Pandemi ile birlikte ticaretin şeklinin değiştiğini de söyleyen Uzunkaya, “Türkiye inanılmaz bir lokasyonda ve bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İhracatçılarla tanıştığımızda inanılmaz mutluluk yaşıyoruz. Yeter ki üretin ve ülkemize kazandırın, gece gündüz emrinizdeyiz” dedi.

Daha sonra AR Danışmanlık’tan Dr. Cem Tetik teşvikler konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi ve katılımcıların sorularını cevapladı.