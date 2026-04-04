GETİP’te Sevim Aydın güven tazeledi

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu’nun (GETİP) 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Gebze Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde geniş katılımla gerçekleştirildi. İş dünyası temsilcileri, üyeler ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda mevcut Başkan Sevim Aydın, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Genel kurulda konuşan Aydın, platformun geldiği noktaya dikkat çekerek, “GETİP artık sadece bir platform değil, iş dünyasında gerçek bir güç birliği ve ekosistem haline geldi” dedi.

Yeni dönemin hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Gebze’nin üretim gücünü uluslararası arenaya taşımayı sürdüreceğiz. İhracatın artırılması, üyeler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve küresel ticaret ağlarının genişletilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciliğinin önemine de değinen Aydın, “Kadın girişimciliği ekonomik kalkınmada kritik bir rol üstleniyor. Uluslararası platformlarda Gebze’yi temsil etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Genel kurul sonucunda oluşan yeni dönemde, GETİP’in kamu–özel sektör iş birliğini daha da güçlendirerek bölgesel kalkınmaya ve Türkiye ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceği ifade edildi.