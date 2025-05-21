GetirAraç, İzmir’de araç sayısını 2 katına çıkardı

İZMİR / EKONOMİ

Esnek süreli araç paylaşım platformu GetirAraç, yeni sezon öncesinde Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir’e yatırımlarını artırdı. Filosunu yenileyen GetirAraç, araç sayısını ikiye katlayarak yaklaşık 500’e çıkardı.

Swissôtel Büyük Efes İzmir’de gerçekleştirdiği basın toplantısında yaz sezonunda Çeşme, Alaçatı ve Urla’yı da hizmet alanına kattıklarını belirten GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız, “Böylece bu ilçelere İzmir Adnan Menderes Havalimanı, İzmir merkez ve İstanbul’dan ulaşımı çok daha kolay hale getirdik. Adnan Menderes Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak yararlanan kullanıcılar ayrıca araç kiralama firmalarının İstanbul-İzmir ve İzmir-İstanbul arasında ekledikleri tek yön ücretini de ödemiyorlar” dedi.

Dakikalık ya da günlük araç kiralanabiliyor



İzmir’de ulaşımda önemli bir alternatif olmayı hedeflediklerini söyleyen Ayyıldız, “Sıfır kilometre araçlarla yenilediğimiz İzmir’deki filomuzda 500 araca yaklaştık. Kullanıcılar araçlarını çok kısa süre içinde şubeye gitmeden dakikalık, saatlik ya da günlük kiralayabiliyorlar. İzmir bizim için çok önemli. 4 yıldan beri faaliyet gösterdiğimiz İzmir’de geçen yıl 10 milyon km yol kat ettik. Bu mesafe dünyanın çevresini 250 defa dolaşmaya eşdeğer. Buca, Bornova ve Urla, en çok kiralama yapılan ilçeler oldu” dedi.

Filo elektrikli araçlarla zenginleşiyor



Filolarında elektrikli araçların sayısının arttığına dikkat çeken Ayyıldız, “Araç paylaşımı sayesinde birden fazla kişi aynı aracı dönüşümlü olarak kullanıyor. Bu sayede de kaynaklar verimli kullanılıyor ve toplam emisyon düşüyor. Gelişmiş filo yönetimi, akıllı rota optimizasyonu ve yapay zekâ destekli kullanım analizleri sayesinde araçlar daha verimli kullanılarak fosil yakıt tüketimi ve karbon salımı minimize ediliyor. Sürdürülebilir şehir içi mobilite ile kullanıcılarının çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi.