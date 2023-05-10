Gıda krizine karşı yerel dinamikler harekete geçirildi

Esra Özarfat

BURSA - Tarım ve gıdanın ardından geçen yılı iklim yılı olarak belirleyen Bursa Nilüfer Belediyesi, kaynakların doğru değerlendirilerek güvenilir gıdaya ulaşımın sağlanması, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı oluşturulması konularına odaklandı. Kamuoyunda farkındalık yaratacak etkinliklerle Nilüfer Çayı ve Uluabat Gölü’nün korunması, Bursa’nın su kaynaklarının korunması, enerji verimliliği bilincinin tabana yayılmasını hedeflediklerini kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi.

Karbon ayak izinin azaltılması kapsamında kurulan kompost ünitesinde pazaryerlerinden toplanan meyve-sebze atıklarını kullanarak yılda yaklaşık 10 ton kompost ürettiklerini, budama atıklarını geri dönüştürerek gübre elde ettiklerini belirten Erdem, bunları da kent bostanlarıyla peyzaj alanlarında kullandıklarını söyledi.

Evdeki gıda atıklarının komposta dönüştürülebilmesi için vatandaşlara bokashi kompost kovaları dağıttıklarını anlatan Turgay Erdem, “Hayatın her alanında kaynak tasarrufu karbon ayak izimizin artışını engelleyecektir. Yaşadığımız çağda artık geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme kültürünü yaygınlaştırmak çok önemli. Bu nedenle İklim Yılı’nda ikinci el her tür eşyanın paylaşımını sağlayan 2. el takas pazarı ve kullanılmayan oyuncakların paylaşımını sağlayan Oyuncak Evi gibi uygulamaları hayata geçirdik” diye konuştu.

Pazar değeri yüksek ürünler

İklim kriziyle birlikte gündeme gelen gıda krizine karşı tarımsal üretimi destekleme, halkı bilgilendirme ve sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırma yönündeki çabaları artırdıklarına işaret eden Erdem, geçen yıl Konaklı’da Ekoçiftlik projesi kapsamında 50 dekarlık arazide meyve bahçeleri oluşturduklarını, 266 dekar arazide 10 çeşit ürünün tarımının yapıldığını aktardı. Tohum Kütüphanesi’ne kazandırılan çeşit sayısının 800’e çıktığını, geleneksel Tohum Takas Şenliği’nde 35 bin paket tohum dağıtıldığını dile getiren Turgay Erdem, “Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi kurmak üzere çalışmalarımızı başlattık. BEBKA 2022 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan proje gerçekleştiğinde, burada; lavanta, nane, biberiye, adaçayı, ölmez otu, melisa, tıbbi papatya, civanperçemi, ıtır, kekik ve defne gibi tıbbi ve aromatik bitki türleri distilasyon yöntemiyle işlenecek.

Bursa Ulutek Teknopark’ta oluşturulan tarımsal analiz laboratuvarıyla da toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri analiz edilerek, toprak yapısına göre pazar değeri yüksek olan ürün deseninin oluşturulması, bilinçsiz gübre kullanımının önüne geçilmesi, kaynak israfının önlenmesi, doğa ve toprak kirliliğine engel olunması amaçlanıyor” bilgisini verdi. Yerel ürünlerin tanıtımı için festivaller düzenlediklerini de ifade eden Erdem, Nilüfer Bostan satış noktalarını da 9’a yükselttiklerini bildirdi.