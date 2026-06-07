GİFED C-Summit 2026’da belirsizlik çağında güçlü liderlik vurgusu

EKONOMİ / İZMİR

C-Summit 2026, İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) ev sahipliğinde, Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun (GİFED) öncülüğünde İzmir’de yapıldı. GİFED Başkanı Oya Eroğlu, yeni dünyanın liderlik kodlarını yeniden okumak üzere bir araya geldiklerini söyledi. İçinde bulunduğumuz çağın yalnızca değişim çağı değil, aynı zamanda belirsizlik çağı olduğunun altını çizen Eroğlu, “Jeopolitik kırılmalar, iklim krizi, yapay zeka ve dijital dönüşümün yarattığı yeni dengeler, ekonomik dalgalanmalar, tedarik zincirlerinden iş gücü dönüşümüne kadar uzanan küresel kırılmalar… Bütün bunlar bize şunu gösteriyor: Mesele geleceği tahmin etmek değil, belirsizlik içinde yön tayin edebilmektir” dedi.

İçinden geçtiğimiz dönemde liderliğin yalnızca yönetmek olmadığını, karmaşıklık içinde sakin kalabilmek, kriz anlarında güven yaratabilmek, değişimi korkuyla değil vizyonla karşılayabilmek olduğunun altını çizen Eroğlu, “Ve inanıyorum ki kadın liderliği, tam da bu çağın ihtiyaç duyduğu dönüşüm kapasitesini içinde taşımaktadır. Çünkü kadın liderliği; yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda insan odaklıdır. Yalnızca rekabet değil, iş birliği üretir. Yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünür” dedi.

Özden Erten: “Dayanıklılık önceden tasarlanması gereken stratejik bir yetkinliktir”

İZİKAD Başkanı Özden Erten ise bugün, yalnızca bir zirve için bir araya gelmediklerini, aynı zamanda iş dünyasının, kamunun, sivil toplumun, akademinin ve girişimcilik ekosisteminin ortak aklıyla; içinde bulundukları dönemi anlamak, riskleri doğru okumak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmak için bir arada olduklarını söyledi.

C-SUMMIT’ in, GİFED’in Anadolu’dan yükselen güçlü kadın girişimciliği hareketinin çok kıymetli bir yansıması olduğunu vurgulayan İZİKAD Başkanı Erten, “Artık liderlik yalnızca bugünü yönetmek değil. Liderlik; belirsizlik içinde yön gösterebilmek, hızlı ama sağduyulu karar alabilmek, veriye dayanmak, riskleri önceden okuyabilmek, kaynakları doğru önceliklerle yönetebilmek ve en önemlisi güven inşa edebilmek. C-SUMMIT 2026’nın teması bizler için son derece anlamlıdır: Belirsizlik Çağında Güçlü Liderlik. Bu tema yalnızca şirketler için değil; şehirler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve bireyler için de yol göstericidir. Çünkü artık dayanıklılık, kriz anında gösterilen bir refleks değil; önceden tasarlanması gereken stratejik bir yetkinliktir” diye konuştu.