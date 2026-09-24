Giresun 3. OSB’de 690 milyon TL’lik kamulaştırma

Espiye-Tirebolu hattının sanayi altyapısını güçlendirmesi hedeflenen Giresun 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kamulaştırma süreci devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 275 bin metrekarelik alan için hak sahipleriyle uzlaşma sağlanırken, bu kapsamda ödenmesi öngörülen toplam bedelin yaklaşık 690 milyon TL olduğu açıklandı.

Giresun 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım sürecinin önemli aşamalarından biri olan kamulaştırma çalışmalarında ilerleme sağlanıyor. Hak sahipleriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yaklaşık 275 bin metrekare alan için uzlaşmaya varıldı. Uzlaşma sağlanan taşınmazlar kapsamında hak sahiplerine ödenmesi öngörülen toplam bedelin yaklaşık 690 milyon TL seviyesinde olduğu belirtilirken, kalan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma işlemlerinin de ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğü ifade edildi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Espiye-Tirebolu bölgesinin kalkınması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi açısından 3. OSB çalışmalarının öncelikli konular arasında bulunduğunu söyledi.

Üretim, istihdam ve ekonomik hareketliliğe önemli katkı sunacak

Çakırmelikoğlu, sürecin Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yakından takip edildiğini belirterek, 3. OSB’de kritik bir aşamadan geçildiğine dikkat çekti. Bölgenin sanayi altyapısının güçlendirilmesi açısından 3. OSB’nin önemli bir yatırım alanı olacağını ifade eden Çakırmelikoğlu, “Espiye-Tirebolu bölgesinin kalkınması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. 3. OSB çalışmalarında kritik bir süreç işliyor. Bu süreci Giresun Ticaret ve Sanayi Odası olarak yakından takip ediyoruz” dedi.

OSB’ye yönelik yatırımcı ilgisinin de oluşmaya başladığını belirten Çakırmelikoğlu, yatırımcı taleplerinin gelmesinin bölgenin geleceği açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı. Çakırmelikoğlu, kamulaştırma sürecinin tamamlanması ve altyapı çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte 3. OSB’nin Espiye-Tirebolu hattında üretim, istihdam ve ekonomik hareketliliğe önemli katkılar sunmasının beklendiğini ifade etti.