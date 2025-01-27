Girişim Elektrik, Europower'de sahip olduğu payların satışı ile ilgili KAP’a açıklama yaptı

İZMİR / EKONOMİ

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada; ''Girişim Elektrik A.Ş'nin, bağlı ortaklığı Europower Enerji A.Ş'de sahip olduğu paylarının blok satışı veya bu paylarda ortaklık dahil tüm stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmış ve konuyla ilgili muhtelif finansal danışmanlarla anlaşılmıştır. Enerji sektöründeki ürün ve sistemlere karşı talebin yoğunluğu, uzun üretim süreleri, Europower Enerji A.Ş'nin sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve ülkemizin jeopolitik konumu, uluslararası fon ve şirketlerin ilgisini artırmaktadır. Bu nedenle sadece Uzak Doğu'dan değil, Körfez bölgesi ve Avrupa'dan da talepler oluşmaktadır. Şirketimiz ile Hyosung Heavy Industries arasında gizlilik anlaşması imzalanmış ve görüşmelere başlanmıştır. Bu aşamada henüz bağlayıcı ve sonuçlanmış bir karar bulunmamaktadır. Belirttiğimiz üzere söz konusu sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.'' İfadelerine yer verildi.