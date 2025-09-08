Girişim Sermayesi Pazarı’na İzmir damga vuracak

YAŞAR KUŞ / İZMİR



Halka açılmak isteyen fakat bilanço büyüklüğü Borsa İstanbul’un kriterlerini yerine getiremeyen firmalar için Borsa İstanbul bünyesinde kurulan Girişim Sermayesi Pazarı’nın açılış çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bir yandan da burada işlem görecek firmaların incelemeleri sürüyor. Önümüzdeki 1 – 2 ay içinde açılması beklenen Girişim Sermayesi Pazarı’na açılış itibariyle İzmirli firmalar damga vuracak. Başvuruda bulunan 5 firmadan 4’ünün merkezi İzmir’de bulunuyor. Borsa İstanbul tarafından incelemeleri tamamlanan şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onaylaması halinde Girişim Sermayesi Pazarı’nda ilk işlem gören kuruluşlar olacaklar.

Borsa İstanbul tarafından incelemeleri gerçekleştirilen ve Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görmek için SPK’nın onayını bekleyen şirketler şunlar: CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret A.Ş. (İzmir), Gökçüoğlu Makine Sanayii A.Ş. (İzmir), Süperkim Kimya Sanayii A.Ş. (İzmir), Şanlı İlaç Sanayii A.Ş. (İzmir), Pia Bilişim Hizmetleri A.Ş. (İstanbul).



Girişim Sermayesi Pazarı ile ilgili düzenleme 18 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği’nin yayımlanması ile yapıldı. Ardından Borsa İstanbul tarafından 29 Eylül 2023 tarihinde BIST Kotasyon Yönergesi’nde yapılan değişiklikler ile Pay Piyasası çatısı altında Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) kuruldu. Özellikle orta ölçekli, ana pazara henüz girmeye hazır olmayan ama büyüme potansiyeli taşıyan şirketler için kurulan bu pazarda sadece nitelikli yatırımcı işlem yapabilecek. Nitelikli yatırımcı tanımı da BİST’te ya da bankalarda 1 milyon TL ve üzeri nakdi olan ya da bu düzeyde işlem yapan yatırımcıları kapsıyor.

Halka açılmak isteyen ancak İstanbul Borsası’nın bilanço büyüklüğü kriterlerini karşılayamayan firmalar, finansman maliyetinin yüzde 50’lerin üzerinde olması nedeniyle Girişim Sermeyesi Pazarı’nı dört gözle bekliyorlar. Burada işlem gören firmaların 5 yıl içinde ana pazara girme mecburiyeti bulunuyor. Bu da firmaları kurumsallaşma yolunda motive eden bir unsur olarak dikkat çekiyor.