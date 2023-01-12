Girişimci kadınlar Samsun’da bir araya geldi

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Dayanışmanın ekonomiye dönen en güzel hali kooperatifçiliktir. Bizler kadın kooperatifleri tarafından üretilen kadim birliğe sahip ürünlerimizle kadınların yenilikçi bakış açısıyla zenginleştirdikleri ürünlerin pazara erişimi ve markalaşması adına fuarlar düzenleyeceğiz. Bu konuda bölgemizdeki tüm il başkanlarımızla seferberliği başlatıyoruz” dedi.



Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, kadın girişimciliğinde fark oluşturmuş başarı hikayelerinin anlatılacağı, “Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Samsun Buluşması” etkinliği, TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis Salonu'nda yapıldı. Etkinlikte kadın girişimciler başarı hikayelerini diğer kadınlarla paylaştı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, Umdasch Modasan’ın kurucusu Sevgi Saygın, Reeder’in Kurucusu Sezen Sungur Saral’ın başarı hikayelerini anlattığı etkinliğin moderatörlüğünü TOBB Samsun KGK Yönetim Kurulu üyesi Zehra Sırımsı yaptı. Helimore’nin Kurucusu Başak Demir, PastaHane’nin kurucusu Nezaket Turaman, Mad School’un Kurucusu Melek Altun Dinç, Muratoğlu Home Yetkilisi Yasemin Kınık, İzgören Akademi Karadeniz Bölge Müdürü Şehnaz Dereli ise başarı hikayelerini anlatarak girişimde bulunmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulundu.

“Kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek”

Kadınların markalaşma ve pazara ulaşım noktasında yardımcı olacaklarını dile getiren Samsun TSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Kadın girişimci sayısı arttıkça kendimizi daha da sorumlu hissediyoruz. Tabii, kadın girişimciliğinin önündeki engellerin farkındayız. Özellikle finansa erişim, pazara erişim, network eksikliği, bilgiye erişim, yeterli mentörlük desteklerinin olmaması ve ilham verici rol modellerin çok tanıtılmaması gibi etkenler var. Kadınları sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmeden girişimci yapamayız. Ulaşabileceğimiz her noktaya ulaşıp kadınların hayallerini hayata geçirmek içi çaba sarf ediyoruz. Dayanışmanın ekonomiye dönen en güzel hali kooperatifçiliktir. Bizler kadın kooperatifleri tarafından üretilen kadim birliğe sahip ürünlerimizle kadınların yenilikçi bakış açısıyla zenginleştirdikleri ürünlerin pazara erişimi ve markalaşması adına fuarlar düzenleyeceğiz. Şüphesiz ki markalaşma konusunda pazara erişim konusunda desteğe ihtiyacı olan küçük ölçekli işletmelerimizi de bu çalışmaya dahil edeceğiz. Bu konuda bölgemizdeki tüm il başkanlarımızla seferberliği başlatıyoruz. Kadınların emeğinin hak ettiği değeri bulması adına hepimiz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Biliyoruz ki, kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek, kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı da arttıkça ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz" şeklinde konuştu.

“Türk kadınının ne kadar güçlü ve azimli olduğunu biliyoruz”

Ekonominin içerisinde daha çok kadın girişimci olması gerektiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi ise, "Bizim medeniyetimiz kadın ve erkeğin birlikte mücadele edebilmesiyle inşa edilmiştir. Ülke nüfusumuzun yarısı kadın, bir diğer yarısı erkek. Ancak bu eşitlik kadınların ekonomik hayata katılımları bağlamında maalesef geçerli değil. Halbuki pek çok araştırma bir girişimcide olması gereken özellikleri şöyle sıralıyor; başarısızlığa rağmen vazgeçmemek, güven, kararlılık, risk yönetimi, değişimi fırsat olarak görmek, belirsizliğe karşı toleranslı olmak, detaylara önem verme ve mükemmeliyetçilik. Biz Türk kadının ne kadar güçlü, ne kadar azimli ve kararlı olduğunu biliyoruz. Biz bu gücü Nene Hatun'da da gördük, Sabiha Gökçen'de de ve şükranla andığımız daha nicelerinde " ifadelerini kullandı.