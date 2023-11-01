Girişimci kadınların tedarikten aldıkları pay yüzde 1’i geçmiyor

EKONOMİ (BURSA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası iş birliği ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) desteğiyle girişimci kadınların kapasitelerinin gelişmesi ve iletişim ağlarının güçlenmesini hedefleyen “Girişimde Kadın Gücü” projesi kapsamında Bursa’da bir etkinlik düzenlendi. Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu’nun (MARSİFED) ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada ‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik El Kitabı’ ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

“Yaşanan sorunlar girişimciliği engelliyor”

Etkinliğin açılışını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Erdem, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında adalet ve eşitlik temelinde ‘Hayalimizdeki Türkiye’ye ulaşmak için kadın - erkek hayatı birlikte dönüştürmenin öneminin gün geçtikçe daha da arttığını söyleyerek, “Ülkemizde kadın girişimci oranı halen yüzde 14’ler seviyesinde seyrediyor. Girişimci kadınların yüzde 43,8’i, Türkiye’de kadınların erkeklere göre ev-iş hayatını dengeleme konusunda yaşadıkları sorunların girişimci olmalarını engellediğine işaret ediyor. Dolayısıyla girişimcilik kültürünün gelişimi ve girişimcilik kültüründe toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmek için hem entelektüel hem de sosyal sermayemizi bir araya getirmeliyiz. Yol rehberi niteliğinde hazırladığımız el kitabımızda da belirttiğimiz üzere kadınların tam zamanlı istihdamının artmasına yönelik çözümlere odaklanmalı, yatay ayrımcılığın engellenmesi için kadınların tüm sektörlerdeki temsil oranını artırmalı, eğitimli kadın işsizliğini giderecek çözümler geliştirmeli ve kadınlara ait işletmelerin kamu ve özel sektör ihale-tedarik süreçlerine katılmalarını kolaylaştırmalıyız” dedi.

“Ekonomik ve sosyal gelişme eşit katılıma bağlı”

Girişimci kadınları finansal olarak desteklemek kadar vizyonlarını genişletecek her desteğin çok kıymetli olduğunu söyleyen İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Birim Müdürü Nazlı Coşkun, “Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanması her iki cinsiyetin de eşit şekilde katılımına bağlıdır. Ne kadar çok kadın iş gücüne dâhil olur, ne kadar çok kadın sürdürülebilir ve katma değerli üretimle ticari hayatın içerisinde olursa ekonomik kalkınma ve gelişmişlik düzeyi de o derece artacaktır. Bu vizyon doğrultusunda, hayata geçirdiğimiz projelerle kadınlara yalnızca finansal katkılar sunmayı değil, aynı zamanda istihdam ve sosyal anlamda pozitif etki yaratmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Girişimci kadınların artması stratejik öneme sahip”

Kadınların, çalışma hayatına büyük oranda katılması ve daha aktif rol alarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunmalarının gelişen ekonomiler için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya ise şunları söyledi; “İş dünyasında kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve yeni iş sahaları oluşturmanın yolunun, kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesinden geçtiği gerek akademik çevrede gerekse iş dünyasında ifade ediliyor. Yoksulluğun azalması, ekonomik kalkınma ve büyüme için kadının ekonomik yaşamda varlığının artması ve bunun sürdürülebilir olması bir zorunluluktur. Ekonomide kadının yerinin güçlenmesi yalnızca Türk ekonomisinin güçlenmesi demek değil; sosyal olarak güçlenen kadının sağlıklı bir toplumsal yapı oluşturulmasına katkısının da artması demek. Bu süreçte Girişimde Kadın Gücü Projesi, kadınların iş dünyasındaki etkinliği ve kadın istihdamı ile birlikte ülke ekonomisinin gelişimine de destek sunuyor.”

Girişimci kadınlar tecrübelerini paylaştı

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara proje hakkında bilgi verildi ve iki oturum düzenlendi. İlk oturumda Kıdemli Uluslararası Danışman Serap Gültekin, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği & Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Tedarik” hakkında bilgi verdi. Emine Erdem’in moderatörlüğünü üstlendiği “Girişimci Kadın Buluşması - Tecrübe Paylaşımı” oturumunda ise TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Eroğlu ve Applied Value Group (AVG) Türkiye CEO’su Reyhan Baylan yer aldı.

Süreçlerin kolaylaştırılması hedefleniyor

Araştırmalara göre dünya genelinde kamu, özel sektör ve kâr amacı gütmeyen kurumların yaptığı toplam tedarik içinde, sahibi kadın olan işletmelerin alabildiği işlerin payı yüzde 1’i geçmiyor. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik El Kitabı kadınlara ait işletmelerin kamu ve özel sektör ihale ve tedarik süreçlerine katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlandı. Kitapta; Türkiye’de kadınların girişimci ya da çalışan olarak iş gücüne katılımını ve iş yaşamındaki başarısını engelleyen unsurlara, girişimci kadınların kendi işletmelerinde uygulayabilecekleri sürdürülebilir araçlar ve çözüm önerilerine, toplumsal cinsiyete duyarlı tedarik programlarının dünya genelindeki örneklerine, kadınlara ait işletmelerin ihalelere ve sözleşmeli tedarik süreçlerine girmeleri için gereken temel bilgilere yer verildi.