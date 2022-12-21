Girişimci mobilyacılara1 milyon liralık destek

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) aralık ayı olağan meclis toplantısını yaptı. Toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ta katıldı. Meclis toplantısında konuşan Bakan Varank, İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında, Kayseri’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere 1 milyon liraya kadar destek vereceklerini açıkladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’den 190 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, “3 OSB ve üretim amaçlı bir serbest bölgemizin bulunduğu toplam 50 milyon metrekarelik sanayi alanında, 2 bin 200 fabrikada üretim yapıyoruz. İSO verilerine göre; ilk 1000 büyük sanayi kuruluşu listesinde 31 firmamız bulunuyor. 4 milyar doları aşan ihracatımız, 2 milyar dolar ithalatımızla 6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz. Bu güne kadar yaklaşık bin 700 ihracatçımızla 190 ülkeye ihracat yaptık. Kayseri olarak ithal ettiğimizin iki katını ihraç ederek, cari açığa pozitif katkı sunan bir iliz” dedi.

Büyüksimitci, “Kayseri’ye 4’üncü OSB’yi kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu güne kadar 4’üncü OSB için bin 400 yatırımcıdan 27 milyon metrekareye yakın ön talep aldık” diye konuştu.

“Mobilyada yeni girişimlerin ortaya çıkmasını istiyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, sanayileşmede ve katma değer üretmede Kayseri’nin Türkiye’de örnek şehirlerin başında geldiğini belirterek, bakanlık olarak Kayseri’ye ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını açıkladı. Mobilya sektörünün Kayseri için önemli bir sektör olduğuna vurgu yapan Bakan Varank, “Aslında mobilya sektöründe yeni girişimlerin, özellikle yeni teknoloji üreticilerinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu manada da sadece Kayseri’ye dönük İleri Girişimcilik Destek Programı çağrısına çıkıyoruz. Burada mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek firmalarımıza destek vereceğiz. Bizim ileri girişimcilik desteğimiz 375 bin lira. Ama Kayseri için bu açıkladığımız çağrıda KOBİ’lerimize 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Yeter ki yeni teknolojiler geliştirelim. Bu çağrıyı açıyoruz, bunu da buradan duyurmuş olalım” şeklinde konuştu.