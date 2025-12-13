Girişimci projeleri KOSGEB desteği için MARTEK’te değerlendirildi
KOSGEB’in Girişimci Destek Programı kapsamındaki İş Geliştirme Desteği için girişimciler projelerini jüriye sundu; değerlendirme sürecinin ardından destek almaya hak kazanan işletmeler belirlenecek.
Kocaeli
KOSGEB’in Girişimci Destek Programı kapsamında yer alan İş Geliştirme Desteği jüri değerlendirme süreci, Marmara Teknokent (MARTEK) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, KOSGEB Kocaeli Batı Müdürü İbrahim Ustaömeroğlu, Marmara Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Deniz Yayla, KOSGEB Araştırmalar Müdürü Sinan Sodan, GTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Zeki İmamoğlu, GTÜ Öğretim Üyesi Hüseyin İnce ve GTÜ Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık’tan oluşan jüri, girişimci işletme sahiplerinin proje sunumlarını değerlendirdi.
Değerlendirme sürecinde girişimciler, iş fikirlerini jüri üyelerine sunarak projelerinin detaylarını aktardı. Yapılacak puanlamanın ardından sıralama belirlenecek ve destek almaya hak kazanan işletmeler açıklanacak.
Yönetim Kurulu Başkanımız Abdurrahman Aslantaş, “Ülkemizin ihracatını artırmak için girişimcilerimizin yenilikçi fikirlerle, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli ürünler üretmeleri, bu ürünleri dünya markalarına dönüştürmeleri büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.