“Girişimde Kadın Gücü” projesi MEVLANASİFED ev sahipliğinde Konya’da yapıldı

Berfin Akkaş / KONYA

Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED) ev sahipliğinde TÜRKONFED ve İŞ BANKASI iş birliğiyle yürütülen “Girişimde Kadın Gücü” projesinin Konya toplantısı gerçekleştirildi.

MEVLANASİFED Başkanı Güliz Arıkoğlu, “MEVLANASİFED olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve Anadolu’yu kalkınmanın öznesi yapmak hedefiyle yedi derneğimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Federasyonumuzun kadın politikaları gereği bu toplantı ve eğitimleri çok önemsiyoruz. Ayrıca federasyonumuzun bağlı olmuş olduğu İş Dünyasında Kadın Komisyonu üyeleri olarak yeni bir rapor çıkardık. Veriye Dayalı Analiz Sonucu Kadın Politikaları Raporu ile özellikle kadının güçlenmesi için kamu kurumlarına mevcut durumu anlatmayı amaçlayan ve politika öneriler sunan geniş kapsamlı bir rapor hazırlandı. MEVLANASİFED ‘in de üyesi olduğu TÜRKONFED, bünyesinde 26 bölgesel ve 4 sektörel dernekler federasyonu bulunan, 83 tanesi iş kadını derneği olmak üzere 331’den fazla iş insanı derneği bulunan ve tüm Türkiye’yi kapsayan organizasyon yapısıyla 60 binden fazla kobiyi temsil etmektedir. Üyelerinin %99’u kobiler olan TÜRKONFED Türkiye’nin en büyük gönüllü iş dünyası sivil toplum kuruluşudur” şeklinde konuştu.

Arıkoğlu, “Girişimde Kadın Gücü” projesi, toplumsal dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda girişimci kadınlara rehberlik etmektedir. Proje kapsamında girişimci kadınlara, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı ve teknik kapasiteyi geliştirme başlıkları altında eğitim ve mentörlük desteği sunulmaktadır. Potansiyelimizin yüzde 100’ünü, eşit ve adil bir sistem ile kalkınma yolculuğumuzun öznesi yapabiliriz. Toplumsal refah için kadınların, hayatın her alanına eşitlikçi katılımı şart. Pozitif ayrımcılık değil, kadın-erkek fırsat eşitliği temelinde adil bir sistemin inşası ile hayatı dönüştürme gücüne sahibiz. Nüfusumuzun yüzde ellisini evde oturtarak kalkınmamız mümkün değil. Kadının iş gücüne katılması hem ekonomik hem de sosyal açıdan aile yapılarını güçlendirecektir. Bununla birlikte kadınların bulunduğu sektörlerde hem kapasite hem de nitelik olarak güçlenecektir. Sonuç itibariyle; Kadınların aile, politika, iş dünyası ve bürokraside güçlenmesi için farkındalık yaratmak istiyoruz. Tabii ki zaman içinde kadın-erkek fırsat eşitliği ve liyakatin sağlandığı bir dünya hayal ediyoruz.” ifadelerine yer verdi

Program, “Girişimde Kadın Gücü” program direktörü Nazan Bütüner’in projeyi anlatımıyla devam etti. Daha sonrasında İş Bankası KOBİ Pazarlama Bölümünden Pınar Geben Yalçın teşvik ve kredi desteklerinden bahsetti. Etkinliğin ikinci oturumunda ise SHOPALM ve Bakiyem.com’un kurucusu Umut Yalçın Girişimcilik ve E-Ticaret eğitimlerini gerçekleştirdi. Etkinliğe 65 girişimci ve girişimci kadın katılım sağladı.