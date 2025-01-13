GİŞKAD, GİFED Ailesi’ne katıldı

MERSİN/EKONOMİ



Mersin’de, GİFED Başkanı Oya Eroğlu ve yönetim kurulunun katılımıyla GİŞKAD’a özel üyelik töreni düzenlendi. Türkiye’nin kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katkısını sağlamayı başarabildiği ölçüde güçlü olacağını vurgulayan GİFED Başkanı Oya Eroğlu, “İş kadınları başta olmak üzere, kadınların iş ve sosyal hayatta karşısına çıkan sorunların çözümü için daha güçlü ses çıkarmayı hedefleyen bir Anadolu kadın hareketi olarak, bu oluşumu ülke geneline yaymaya kararlıyız” dedi.



GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı ise GİFED çatısı altında bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kadın nüfusunun toplumsal ve ekonomik alanda daha fazla pay sahibi olması için çaba gösterdiklerinin altını çizdi. Beydağı, “Ulusal ve uluslararası iş dünyasında daha güçlü bir GİFED oluşturmaya kararlıyız. İş geliştirme ve girişimcilik ağımızı geliştireceğiz. Çünkü GİŞKAD, girişimci ruha sahip, çağdaş, mesleki ve ticari yönden nitelikli üyelerden oluşuyor” diye konuştu.



Törenin ardından Eroğlu ve Beydağı başta olmak üzere; Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Nihan Çakıcı, İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Özden Erten, Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Gamze Asnük, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Nazan Akıncı, Girişimci Kadınları Destekleme Derneği Başkanı Ufuk Ekinci ve Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Güliz Arıkoğlu’ndan oluşan heyet; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta’yı ziyaret etti.