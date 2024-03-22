GKN Otomotiv’de 11 yıldır iş kazası yaşanmıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Dinamik ve rekabetin yüksek olduğu otomotiv sektöründe iş güvenliğinin sadece bir öncelik değil, her kararı ve eylemi yönlendiren temel bir değer olduğuna dikkat çeken Serkan Özbayrak, GKN Otomotiv Eskişehir ailesi olarak önemli bir kilometre taşını kutladıklarını belirterek tesisleri bünyesi 11 yıl boyunca, tek bir kayıp zamanlı iş kazası yaşanmadığı bilgisini paylaştı. Bu başarının arkasında sayısız saat eğitim, denetleme ve işletmelerinin her yönünü saran hesap verebilirlik kültürünün yattığını vurgulayan Özbayrak, “İş sağlığı ve güvenliği konusu ülke genelinde bir yara ve sayısı binleri bulan insanımız ihmaller sonucu iş kazalarına ve meslek hastalıklarına kurban gidiyor. GKN Otomotiv Eskişehir olarak amacımız sadece başarımızı sürdürmek değil, onu yükseltmek, iş güvenliği için inovatif çözümler belirlemek ve diğer kurumları da bu kültürü benimsemeye teşvik etmektir” diye konuştu.

Kazaların önlenebildiğini ve insan hayatının değerli olduğunu ortaya koyan bir ekosistem yaratmayı başardıklarını vurgulayan Özbayrak, davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili bir çalışma kurultayı yaptıklarını aktardı. Sadece fiziki ya da yazılı kurallara bağlı olmayan davranışa odaklı iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 4 yıllık bir yol haritası hazırladıklarını kaydeden Özbayrak, “İnsanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamasının neden kaynaklandığı ve mental anlamda bu işi nasıl yönetebiliriz üzerine bir çalışma yaptık. GKN Otomotiv Eskişehir olarak bizim hayata geçirdiğimiz, Türkiye’de uygulanmayan ancak Avrupa’da zorunlu olan psikolojik risk değerlendirmesi ile psikolojik riskler nelerdir ve bunları nasıl yönetebiliriz üzerine yoğunlaşıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili fiziksel önlemleri aldıktan sonra çalışanlarımızın finansal anlamda kendilerini sıkıntıda hissetmemeleri için neler yapabiliriz, refah seviyelerini hem iş yerinde hem de dışarıda nasıl artırabiliriz bunlar üzerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz” dedi.

İş kazalarına karşı teknolojik önlem alıyor

Teknolojik yöntemlerden faydalanarak insana insiyatif bırakmayan iş güvenliği çözümleri ürettiklerinin altını çizen Serkan Özbayrak, sözlerine şöyle devam etti: “İş sağlığı ve güvenliği son zamanlarda en çok bütçe ayırdığımız bölümlerden biri. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği olmazsa olmazlarımızdan ve bunu iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda depolarımızda en riskli şeylerden biri olan forkliftlere yönelik kurduğumuz sistemle forkliftlerin herhangi bir tehlike durumunda 2 metre kala operatörden bağımsız durmasını sağlıyoruz. Ayrıca fabrikamızın bazı bölümlerinde tek başına çalışmak zorunda kalan arkadaşlarımız olabiliyor. Onların taşımak zorunda olduğu bir cihaz var. Eğer belli bir süreden fazla hareketsiz kalınırsa veya bayılma, kalp krizi gibi durumlarda ani bir düşüş gerçekleşirse hemen güvenliğe sinyal gidiyor.”

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki başarılarını uluslararası platormda da taçlandırdıklarını belirten Serkan Özbayraklı, “Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla iş güvenliği alanında uluslararası yarışma yapan İngiltere menşeli bir firmaya başvurduk. Dünya genelinde 1251 firma katıldığı bu yarışma 56 puan üzerinden değerlendirildi. 52 puan alarak birinciliğe hak kazandık ve sadece GKN içerisinde değil küresel bir platformda da başarımızı gösterdik” ifadelerini kullandı.