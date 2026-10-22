Global Karma OSB’de yapay zeka veri merkezi yatırımı hedefleniyor

Kocaeli

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren Global Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde (Global Karma OSB), “Vizyon, Yatırım ve İstişare Toplantısı” düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin mevcut altyapısı, sanayi yatırımları ve sürdürülebilirlik hedefleri ele alınırken, OSB bünyesinde kurulması değerlendirilen Yapay Zekâ Veri Merkezi Kampüsü projesi de tanıtıldı.

Toplantıya; Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hüseyin Sınırcı ve Devlet Malzeme Ofisi Marmara Bölge Müdürü Aydın Akyürek katıldı.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berk Üstündağ, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, E.Tümgeneral Selami Arslan, Ayhan Doyuk ve Oğuzhan Ceylan ile sanayi ve teknoloji dünyasının temsilcileri de toplantıda yer aldı. İngiltere’den Prof. Dr. Yüksel Ekinci programa çevrimiçi bağlantıyla katıldı.

Global Karma OSB Bölge Müdürü Cihan Odabaşı’nın bölgenin mevcut durumu, altyapısı ve yeni yatırım olanaklarına ilişkin sunumunun ardından, Ayhanlar Holding Teknoloji Direktörü Halil Safa Sağlık, Yapay Zekâ Veri Merkezi Kampüsü projesini katılımcılara anlattı. Projenin teknik özellikleri ve yatırım planlaması, hazırlanan simülasyon videosu eşliğinde aktarıldı.

Beş bağımsız veri merkezi biriminden oluşan bir kampüs kurulması hedefleniyor

Global Karma OSB’nin yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanı içerisinde, 486 bin metrekarelik sahada beş bağımsız veri merkezi biriminden oluşan bir kampüs kurulması değerlendiriliyor. Beş etap hâlinde hayata geçirilmesi öngörülen yatırımın 8 ila 10 yıllık süreçte kademeli olarak geliştirilmesi ve toplam 1 GW bağlantı gücüne ulaşması planlanıyor. Toplantıda ayrıca projenin enerji ihtiyacı, veri ve iletişim altyapısı, teknik ve ekonomik fizibilitesi ile Türkiye’nin yapay zekâ teknolojilerindeki gelişimine sağlayabileceği katkılar üzerinde duruldu.

“Yapay zekâ ve veri merkezi yatırımları, Türkiye için stratejik önem taşıyor”

Global Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayhan, toplantının tüm paydaşların ortak değerlendirmeleriyle gerçekleştirilmesinin önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, “Yapay zekâ ve veri merkezi yatırımları, Türkiye’nin teknolojik geleceği açısından stratejik önem taşıyor. Global Karma OSB; enerji ve veri iletim koridorlarına yakınlığı, güçlü kara ve deniz ulaşım bağlantıları ve Marmara sanayi havzasındaki konumuyla bu tür yatırımlar için önemli bir lokasyon potansiyeline sahip” ifadelerini kullandı.

“Büyük ölçekli veri merkezi yatırımları milyarlarca dolarlık ekonomik değer oluşturabiliyor”

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, küresel teknoloji şirketlerinin yapay zekâ ve veri merkezi yatırımları konusunda yoğun bir rekabet içinde olduğunu belirterek, “Amazon, Google, Microsoft ve Meta gibi küresel teknoloji şirketleri, yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarında büyük bir yarış içerisinde. Türkiye de bu küresel yatırım yarışından daha fazla pay alabilecek potansiyele sahip. Büyük ölçekli veri merkezi yatırımları milyarlarca dolarlık ekonomik değer oluşturabiliyor. Türkiye’nin bu fırsatları değerlendirebilmesi için enerji, su, ulaşım, telekomünikasyon ve fiber altyapısının önceden planlanması, yatırımcı güveninin güçlendirilmesi, izin süreçlerinde ise hız ve öngörülebilirliğin sağlanması kritik önem taşıyor. Altyapı yatırımlarını yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeterek gerçekleştirmek gerekiyor. Global Karma OSB’nin konumu ve yatırım potansiyeli de bu açıdan değerlendirmeye değer” şeklinde konuştu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yüksek katma değerli teknoloji yatırımlarının Türkiye’nin küresel rekabet gücü açısından önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için yüksek katma değerli teknoloji yatırımlarını artırması gerekiyor. Bu süreçte sanayi, üniversite ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yapay zekâ veri merkezi yatırımlarının bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “Yapay zekâ veri merkezleri, bilimsel araştırmaların ve teknolojik gelişimin ilerlemesi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Kocaeli Üniversitesi olarak Global Karma OSB ile akademik iş birliği yapmaya ve ortak çalışmalar geliştirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise projenin geniş katılımlı bir istişare toplantısında ele alınmasını önemli bir başlangıç olarak değerlendirdi. Türkiye’nin veri bilimi ve yapay zekâ alanındaki yetkinliğinin geliştirilmesi için yatırımların hız kazanması gerektiğini vurgulayan Mantar, “Türkiye’nin veri bilimi ve yapay zekâ alanındaki yetkinliğini geliştirmek için bu tür yatırımların hız kazanması gerekiyor. Gebze Teknik Üniversitesi olarak projeye akademik destek vermeye hazırız” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ile Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da Yapay Zekâ Veri Merkezi Kampüsü projesinin bölgenin teknolojik ve ekonomik gelişimine katkı sağlayabileceğine dikkat çekti. Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Mengüç ve Ömeroğlu, ilgili kurumların görev ve yetki alanları çerçevesinde yatırımın geliştirilmesine destek vereceklerini ifade etti.