GNC Makina, CNC Masters projesiyle Prida Ödülü’nün sahibi oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

GNC Makina tarafından hayata geçirilen CNC Masters projesi, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği tarafından düzenlenen Prida Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü. İşveren Markası kategorisinde ödül alan CNC Masters, Türkiye’nin ilk CNC operatörlük yarışması olarak öne çıkıyor.

CNC Masters Yarışması, üretimde teknolojinin tek başına yeterli olmadığı, asıl farkı bu teknolojiyi doğru ve verimli kullanan insan kaynağının yarattığı gerçeğinden yola çıkılarak kurgulandı. GNC Makina, bu yaklaşımla yalnızca bir yarışma düzenlemekle kalmadı; CNC operatörlerini odağına alan, sahaya dokunan ve sektörde karşılığı olan bir işveren markası iletişimi modeli ortaya koydu.

Yarışma sürecinde yürütülen iletişim ve dijital çalışmalar, CNC operatörlerine yönelik doğru içerik ve doğru dilin sektörde güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdi. CNC Masters, kısa sürede üretim sahasında geniş bir etkileşim alanı yaratarak sektörün dikkatini insan kaynağı konusuna yeniden çekti.

Dada Salon Kabarett sahnesinde gerçekleşen törende ödülü, GNC Makina Genel Müdürü Gökhan Yıldız ve GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya teslim aldı.

Prida 2025’ten gelen bu ödül, CNC Masters’ın yalnızca bir sektör projesi olmadığını; sektöre dokunan, sürdürülebilir değer üreten, iletişim odaklı ve uzun vadeli katkı sağlayan bir model olduğunu tescilledi. GNC Makina, önümüzdeki dönemde CNC Masters’ı daha da geliştirerek kapsamını genişletmeyi ve sektöre katkısını artırmayı hedefliyor.