GNC Makina MAKTEK Konya Fuarı’na katılacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /Konya

GNC Makina, distribütörlüğünü yaptığı dünyaca ünlü CNC makinelerini standında sergilerken, fuar boyunca teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir üretim trendleri hakkında bilgi verecek. Ziyaretçiler, makinelerin özelliklerini deneyimleme, canlı demo parça kesimlerini izleme, detaylı ürün tanıtımlarına katılma ve uzman ekiple birebir görüşme fırsatı bulacak.

20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan MAKTEK Konya, Fuarda takım tezgahları, metal-sac işleme makineleri ve CAD/CAM çözümleri gibi ürünler sergilenecek. Uluslararası alım heyetleri ve Tüyap’ın global ofis ağı sayesinde pek çok ülkeden sektör temsilcisi fuarda buluşacak.

GNC Makina, Salon 6,Stant 635’te stand açarak distribütörlüğünü yaptığı CNC makinelerini sergileyecek. Fuarda öne çıkan makineler arasında Nakamura Tome SC 100x2, Nakamura Tome WY 100V, Victor Taichung F26/60, Victor Taichung AX380, Victor Taichung Vturn 45, Vonghler V1160L ve ONA AD35 bulunuyor.

“CNC makinelerimiz ve ileri üretim çözümlerimizle verimlilik ve kalite odaklı deneyimler sunmayı hedefliyoruz”

MAKTEK Konya Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, “MAKTEK Konya Fuarı, sektördeki en yeni teknolojileri ve yenilikçi çözümleri doğrudan profesyonellerle buluşturma fırsatı sunuyor. GNC Makina olarak, distribütörlüğünü yaptığımız CNC makinelerimiz ve ileri üretim çözümlerimizle ziyaretçilerimize verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Bu fuar, aynı zamanda sektördeki iş birliklerini güçlendirmek ve yeni projelere ilham vermek için önemli bir platform." ifadelerini kullandı.