GNC Makina, MAKTEK Konya’da sektördeki gücünü gösterdi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Makine imalat sektörünün güçlü firmalarından GNC Makina, 11 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek olan MAKTEK Konya Fuarı’nda yerini aldı. Savunma, havacılık, otomotiv ve medikal sanayi başta olmak üzere birçok sektöre hizmet veren firma, yüksek teknolojili ürünlerini Konya sanayisiyle buluşturdu.

GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, fuar kapsamında yaptığı değerlendirmede, 2010 yılında başlayan şirket serüveninin bugün 15 yılı geride bıraktığını belirterek, “Bu süreçte gerçekten dolu dolu bir yolculuk yaşadık. Her dönemde yenilikleri takip ettik, güçlü markalarla iş birlikleri kurduk. Bugün Japonya, Tayvan, İspanya ve Çin menşeli birçok global markanın Türkiye’deki temsilciliğini yürütüyoruz. Ayrıca Vonghler adında kendi markamızla da pazarda yer alıyoruz” dedi.

Hizmet verdikleri sektör yelpazesinin oldukça geniş olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, “Otomotivden medikale, savunmadan havacılığa kadar birçok alanda aktif olarak çalışıyoruz. Ülkenin üretim trendine göre yön alıyoruz. Şu anda savunma sanayii ve havacılık oldukça güçlü bir ivme yakalamış durumda. Bu nedenle ürün gamımızda bu alanlara hitap eden çözümleri daha fazla öne çıkarıyoruz” diye konuştu.

“Bu zorlu dönem bir fırsat”

Ekonomik dalgalanmaların reel sektöre etkisini de değerlendiren Çetinkaya, “Zor bir dönemden geçiyoruz ama bu süreçleri fırsata çevirmeye odaklanıyoruz Türkiye’de ekonomi hiçbir zaman tamamen stabil değil. Bazen yükseliyor, bazen durgunlaşıyor. Ancak biz bu dönemleri bir ayrışma süreci olarak görüyoruz. Nitelikli firmalarla işini doğru yapanların öne çıktığı bir dönem bu. Biz yatırımlarımızdan vazgeçmedik, gelişimden geri adım atmadık. Aynı zamanda müşterilerimizin finansmana erişimde yaşadığı zorlukları da dikkate alarak, özel kampanyalar, ödeme kolaylıkları ve esnek finansman modelleri oluşturduk. Gerçek anlamda çözüm ortağı olmayı önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Sektör Çin ürünlerini deniyor”

Son dönemde piyasada artan Çin menşeli makineler konusuna da değinen Çetinkaya, “Aslında Çin uzun süredir bu sektörde var ama son birkaç yılda dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu makinelerin satış sonrası hizmetleri çok önemli. Üreticilerin bu konuda henüz tam anlamıyla olgunlaştığını söyleyemeyiz. Sektör şu anda bu ürünleri deniyor. Gerçek kalite ve güvenilirlik, satış sonrası destekle ortaya çıkar. Bu süreç biraz zaman alacak” diye konuştu.

“Bölgede güçlü bir yapılanmaya sahibiz”

MAKTEK Konya Fuarı’nı da değerlendiren Çetinkaya, Konya’nın bölgesel üretim gücüne vurgu yaparak, “Konya sadece kendi sanayisine değil, Ankara, Eskişehir gibi çevre illere de hitap eden güçlü bir üretim merkezi. Ziyaretçi profili de bunu gösteriyor. Biz bu bölgede güçlü bir yapılanmaya sahibiz, bu nedenle fuarda yer almak bizim için önemliydi. Yüksek teknolojili, sıradanın dışında ürünlerimizi öne çıkardık. Her ne kadar fiziksel fuarların globalde eski etkisini yitirdiğini düşünsem de, yüz yüze temasın yerini hiçbir şey tutamaz. Burada olmak, sektörün nabzını doğrudan tutmak demek” ifadelerini kullandı.