GNC Makina’dan üretimi destekleyen finansman çözümü

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Kampanya kapsamında sunulan finansman modeliyle üreticiler, makinelerini beklemeden üretime dahil edebiliyor. Kurgulanan ödeme yapısında, yatırım sonrası ilk 6 ay boyunca yalnızca taksit ödemeleri başlarken, peşinat ödemesi 6 ayın sonunda devreye giriyor. Bu sayede üreticiler, yatırımın ilk döneminde nakit akışlarını daha sağlıklı yönetme imkânı buluyor. Kalan tutarın uzun vadeye yayılması, işletmelerin finansal yükünü dengelerken; kampanya kapsamında sunulan yüzde 0 faiz avantajı ve 36 aya varan vade seçenekleri, yatırım maliyetini daha öngörülebilir hale getiriyor. Bu yapı, üreticilerin mevcut nakit kaynaklarını koruyarak işlerine yönlendirmesine ve üretim gücünü artırmasına olanak sağlıyor.

Yatırımını erteleyen değil, doğru planlayan kazanıyor

GNC Makina’nın sunduğu model, özellikle kapasite artırmak isteyen, yeni iş alanlarına girmeyi planlayan veya mevcut makinelerinde darboğaz yaşayan işletmeler için önemli bir fırsat sunuyor. Üretimde yaşanan gecikmelerin ve beklemelerin önüne geçmek isteyen firmalar, bu model sayesinde yatırımlarını daha öngörülebilir bir şekilde planlayabiliyor. Finansman yapısının esnekliği, yalnızca kısa vadeli bir rahatlama değil; aynı zamanda uzun vadeli büyüme planlarının da önünü açıyor. Bu sayede üreticiler, piyasa koşullarına rağmen yatırımlarını sürdürebiliyor.

Kampanya, GNC Makina stoklarında yer alan belirli makineler için sınırlı süreyle geçerli olacak şekilde sunuluyor. 60 gün ile sınırlı olan kampanya süresi ve stok kısıtı, üreticiler için hızlı karar almayı önemli hale getiriyor.

“Finansman modeli, üretimin devamlılığı için kritik”

Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerinde bulunan GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, “Bugün sanayicinin en büyük gündemlerinden biri finansmana erişim. Birçok üretici yatırım ihtiyacını görüyor ancak nakit akışını koruma kaygısıyla bu adımı erteliyor. Oysa üretimde beklemek, aslında kaybetmek anlamına geliyor. Biz bu noktada yatırımın önünü açan, üreticiyi rahatlatan bir model sunduk. Amacımız yalnızca makine satmak değil; üreticinin sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlamak. Doğru finansmanla yapılan yatırım, hem üretimi hem rekabet gücünü artırır. Bu kampanya ile sanayicilerin yanında durarak üretimin devamlılığını destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.