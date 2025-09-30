Göçen beyinlerin yüzde 61’i eşit koşullar sağlanırsa geri dönmek istiyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), yurtdışındaki nitelikli insan kaynağını ülkeye geri kazandırmak amacıyla GreaTR ile işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliği kapsamında ilk olarak Tersine Beyin Göçü Semineri gerçekleştirildi. EGİAD ve GreaTR iş birliğinde EGİAD Dernek Merkezi’nde düzenlenen seminerde uygun koşullar sağlandığında, yurtdışında eğitim görmüş veya çalışmış gençlerin bilgi, beceri ve sermayelerini ülkelerine geri getirerek değerlendirme eğiliminin giderek güçlendiğine dikkat çekildi.

Seminerde GreaTR ve FutureBright iş birliğinde hazırlanan Tersine Beyin Göçü Araştırma Raporu’na göre yurtdışındaki gençlerin % 61’inin, Türkiye’de yaşam ve çalışma koşullarının yurtdışıyla benzer hale gelmesi durumunda geri dönmek istedikleri dile getirildi. Gençlerin motivasyonlar arasında ülkeye hizmet etme arzusu, aile bağları ve kültürel aidiyetin öne çıktığı, beklentileri arasında adil çalışma koşulları, iş-özel hayat dengesi ve rekabetçi ücretler bulunduğu anlatıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, tersine beyin göçünün Türkiye için stratejik bir fırsat sunduğunu vurgulayarak, “Gençlerimiz, yurtdışında kazandıkları vizyon ve deneyimleri Türkiye’ye taşımak istiyor. Bizlere düşen, onlara bu katkıyı sağlayabilecekleri zemini hazırlamak Artık her şirketin bir tersine beyin göçü politikası olmalı; çünkü gençler sadece dönmek istemiyor, aynı zamanda değer görmek ve potansiyellerinin tanındığını hissetmek istiyor. Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü, EGİAD üyelerine stratejik bir avantaj sağlayacak. Bu sayede üyelerimiz, global tecrübelerle donanmış genç yeteneklerle doğrudan temas kurma imkânına sahip olacak” dedi.

110’dan fazla yetenek türkiye'deki şirketlere geri geldi

GreaTR Kurucu Ortağı Araz Alemfamian da yaptığı konuşmada, GreaTR'nın 2020 yılında tersine beyin göçü platformu olarak işe başladığını dile getirerek "Yurt dışında eğitim alan genç Türk yeteneklerini Türkiye'de önde gelen şirketler ile bir araya getiriyoruz. GreaTR şu anda 30 ülke 140 şehir 290 üniversiteden en iyi Türk yetenekleri barındıran bir platform haline geldi. Bu 5 sene içinde 110’dan fazla yeteneği Türkiye'deki şirketlere getirdik. Tersine Beyin Göçü Platformu’nu kurmakla bu yolculuğumuz hızlanarak ilerleyecek” diye konuştu.

Yurtdışındaki Türklerin %23'ü İzmir'de çalışmak istiyor

GreaTR Kurucu Ortağı Talya Nisari ise konuşmasında 2025 Şubat ayında Türkiye'nin ilk Tersine Beyin Göçü Raporu’nu yayınladıklarına dikkat çekerek, “Burada yurt dışında okuyan fakat geri dönen Türklerin yüzde 23'ü İzmir'de çalışmak istiyordu. EGİAD ile iş birliği de bu şekilde başlamış oldu. Tersinebeyingocu.org adındaki Web sitesine Türkiye’deki şirketler iş ilanı koyuyor. Sadece yurt dışında okuyan dünyanın en iyi 150 üniversitesinden mezun veya okuyan öğrencilerin bu ilanlara başvuru yapması hedefleniyor. EGİAD ile iş birliği kapsamında çoğunlukla Marmara'da olan bu kitleyi Ege Bölgesi'ne de açıyoruz. Yurt dışında okuyan Türkler geri döndüklerinde Ege Bölgesi’nde iyi şirketlerine ilanlarını görebilecekler” dedi.