Göçtur Turizm Pine Bay Holiday Resort, KalDer Ulusal Kalite Hareketi Programı’na katıldı

Göçtur Turizm Pine Bay Holiday Resort, şirketlerin rekabet gücünü ve kurumsallaşma düzeylerini artırmayı amaçlayan (Türkiye Kalite Derneği) KalDer Ulusal Kalite Hareketi Programı’na katıldı. Ulusal Kalite Hareketi (UKH) İyi Niyet Bildirgesi’ni Göçtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen Çukurova ve KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü karşılıklı olarak imzaladı.

Göçtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen Çukurova, Ulusal Kalite Hareketi’ne katılımın şirket için stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak “Kurumsallaşma yolculuğumuzda ve sürdürülebilir rekabet gücümüzü artırma hedefimizde Ulusal Kalite Hareketi’nin önemli bir rehber olacağına inanıyoruz. KalDer ile yaklaşık 30 yıllık bir birikime ve güçlü bir bağa sahibiz. Bu süreçte edindiğimiz kalite bakış açısının, yönetim anlayışımızın ve kurumsal gelişimimizin şekillenmesinde KalDer’in katkıları son derece kıymetli. Bugün Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak, bu yolculuğu daha sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kalite odaklı gelişim yolculuğumuzda KalDer’in rehberliğinde ilerlemeye devam etmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Hakan Ünlü: “UKH bir yol haritasıdır”

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü ise, Ulusal Kalite Hareketi’nin firmalar için taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu sürecin yalnızca bir sertifikasyon programı olmadığını, kurumsal mükemmellik ve sürdürülebilir başarı yolunda kurumlara rehberlik eden kapsamlı bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

1998 yılından bu yana KalDer tarafından yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’nin, kurumların rekabet gücünü artırmasının yanı sıra toplumsal refahın gelişimine de katkı sağladığını vurgulayan Ünlü, “Ulusal Kalite Hareketi, firmaların yalnızca kurumsallaşmalarını değil, aynı zamanda stratejik hedeflerine daha sistematik ve sürdürülebilir şekilde ulaşmalarını sağlayan önemli bir araçtır. Göçtur Turizm gibi köklü ve vizyoner kurumların bu harekete katılması, sadece kendi gelişimleri açısından değil, aynı zamanda sektör genelinde iyi uygulamaların yaygınlaşması açısından da örnek teşkil etmektedir” diye konuştu.

Programın kurumların iç süreçlerini güçlendirdiğini, çalışan bağlılığı ve motivasyonunu artırdığını, müşteri memnuniyetini ise daha üst seviyelere taşıdığını belirten Ünlü, “Ulusal Kalite Hareketi’nin sunduğu bu olanaklar, uzun vadede firmaların sürdürülebilir büyümelerini desteklerken, küresel pazarda rekabetçi konumlarını da güçlendirmektedir. Bu anlayışla, kalite odaklı gelişim yolculuğuna çıkmak isteyen tüm firmaları Ulusal Kalite Hareketi’ne katılmaya davet ediyoruz” dedi.