Kuşadası turizminin acı kaybı, Naile Göçen Çukurova hayatını kaybetti

AYDIN / EKONOMİ

Kuşadası’nın Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmesine önemli katkılar sunan; bünyesinde Pine Bay Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton Kuşadası ile Old Town Tanneries’in yer aldığı Göçtur Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Kurucusu ve Başkanı olan Naile Göçen Çukurova hayatını kaybetti. Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşen Naile Göçen Çukurova, 64 yaşındaydı.

Kuşadası’nda başta turizm sektörü olmak üzere ilçe ekonomisine yön veren önemli yatırımlara imza atan Çukurova’nın vefatı, iş dünyasında ve ilçe genelinde derin bir üzüntü yarattı. Girişimci kimliğiyle öne çıkan Çukurova, Göçtur bünyesindeki Pine Bay otelinin yanı sıra uluslararası konaklama markası Hilton’u Kuşadası’na kazandırdı. Yatırımlarını ticari alanla sınırlı tutmayarak kentin tarihi dokusuna da sahip çıkan Çukurova, Eski Tabakhaneler bölgesinin restorasyon çalışmalarına önemli katkılar sundu. Çukurova, ayrıca eğitime verdiği desteklerle çok sayıda öğrencinin geleceğine yön verirken, Kuşadası’nda gerçekleştirilen çok sayıda spor ve sanat organizasyonuna destek vererek ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkı sundu.

Naile Göçen Çukurova’nın cenazesi yarın (5 Ekim 2026 Pazartesi günü) Aydın’da, Bey (Süleyman) Camii’nde kılınacak öğlen namazı sonrasında Aydın Tellidede Mezarlığı’nda defnedilecek.