Göktekin Enerji, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı

Eray ŞEN

ADANA - Güneş enerjisi başta olmak üzere, rüzgar ve biyokütle enerjileri üzerine proje ve yatırımlar gerçekleştiren Göktekin Enerji, sözleşmeye imza atarak, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde çevresel, sosyal, yönetişim ve ekonomi kapsamında sürdürülebilirlik stratejisi oluşturarak ilerlemeyi taahhüt ediyor.

Sürdürülebilir enerji alanında EPC hizmeti vermek amacı ile 2015 yılından bu yana bir mühendislik firması olarak faaliyetlerde bulunan Göktekin Enerji’nin CEO’su Abdullah Göktekin, konuyla ilgili açıklamasında, sözleşmeye imza atmaktan ‘gurur duyduklarını’ belirtti.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çalışma standartları, çevre, yolsuzlukla mücadele gibi önemli başlıkların altından toplanan 10 ilke doğrultusunda iş uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve açıklanması için gönüllü bir liderlik platformu olduğuna dikkat çeken Göktekin, “Attığımız bu imzayla birlikte hepimizin içinde yaşamayı arzu ettiği ideal bir dünya, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için bu ilkelere ve bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına karşı sorumlu olmaya, bu taahhütte bulunan dünya çapındaki binlerce şirket gibi biz de söz vermiş bulunuyoruz” dedi.

“Şirketimizin sürdürülebilirlik standartlarını oluşturduk”



Hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekleştirdikleri yenilenebilir enerji santral yatırımlarında yerel mevzuatın ve uluslararası standartların da ötesine geçen ‘Göktekin Enerji Sürdürülebilirlik Standartları’nı oluşturduklarını açıklayan Abdullah Göktekin, şöyle devam etti:

“Sürdürülebilirlik projelerimizi etkin ve verimli olarak tüm çalışanlarımızın interaktif katılım sağladığı ve değer kattığı şekilde gerçekleştirebilmek adına Sürdürülebilirlik Komitemizi kurduk. Bu yıl ilk kez Sürdürülebilirlik Komitemiz bünyesinde, geliştirdiğimiz projelerin yanında, 2023 yılı için Yıllık Sürdürülebilirlik Raporumuzu şeffaflık politikamız gereği yayınlamayı ve tüm paydaşlarımızla paylaşmayı planlamaktayız.

Sektörde öncü olmak, güvenilirlik, uyumluluk, sürdürülebilirlik ve bütünlük gibi değerlerimizin her bir çalışanımız tarafından benimsendiğini görmek ve kurumsal sürdürülebilirlik anlayışımızın attığımız adımlarla çevreye, şirketimize ve tüm paydaşlarımıza olan pozitif yansımalara tanık olmak bizim için çok kıymetli. İmzacı olarak 10 ilke doğrultusunda insan hakları politikamız, çevre, sosyal ve yönetişim kapsamındaki raporlamalarımız doğrultusunda önemli taahhütlerde bulunduk. Sorumluluklarımız da heyecanımız da büyük.”

20 bin üye ile dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi



Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele kapsamında belirlenen 10 ilke ile uyumlu hale getirmeyi hedefliyor. 2000 yılında uygulanmaya başlanan sözleşme, 160’tan fazla ülkede yerleşik 15 binden fazla şirket ve 5 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olarak biliniyor.



170’dan fazla sürdürülebilir enerji projesi gerçekleştirdi



Bugüne kadar Türkiye çapında 170’ten fazla sürdürülebilir enerji projesini hayata geçirdi. Şirket, 367 MW’ın üzerinde GES, 80 MW’ın üzerinde RES kurulumu yaptı. Adana merkez olmak üzere, İstanbul, İzmir ve Ankara’da bölge ofisleri olan, yaklaşık 200 kişi istihdam eden Göktekin, yurt içi ve yurt dışında enerji yatırımlarına devam ediyor. Sektörde enerjinin verimli tüketilmesi konusunda danışmanlık hizmeti de veren Göktekin Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Enerji Verimliliği Danışmanı sertifikasıyla yetkilendirilen Türkiye’de ilk EPC firması özelliğini taşıyor.