Göktekin Yapı 10’uncu yaşına ‘Q1’ ile girdi

ADANA/EKONOMİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oda başkanları, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş dünyasından davetlilerin katıldığı etkinlikte Göktekin Yapı’nın yeni projesi ‘Q1’ tanıtıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Göktekin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin “Adana’da bugüne kadarki en özel eserimiz olan Göktekin Q1’i şehrimize sunmaya hazırız” dedi. 2023’ün Göktekin Yapı’nın sektördeki 10’uncu yılı olduğunu vurgulayan Göktekin, “Sektörde geçen 10 yıl, benim doğup büyüdüğüm bu şehri daha fazla sevmemi ve sahiplenmemi sağladı. Geldiğim noktada Adana’nın uluslararası standartlarda bir kaliteyi hak ettiğini görüyorum” dedi.

“Q1 Türkiye’nin en kaliteli yaşam alanlarından biri olacak”

Göktekin Q1’in her aşamasında mükemmele ulaşmak için çalıştıklarını belirten Serdar Göktekin, “Benim işim sadece binalar inşa etmek değil. Ben Adana markasından da sorumluyum. Eserlerimizle şehre değer katmalı, kent yaşamına pozitif etki sağlamalıyız. Öncü adımlarla şehrimize ilham vermeliyiz. Göktekin Q1, bu anlayışın sonucudur. Q1’in varoluş nedeni, kendisi kadar önemlidir” diye konuştu.

Serdar Göktekin, projenin ortaya çıkış sürecini şöyle anlattı: “2021 yılında bir soru ile yola çıktık: Adana’da neden New York, Londra, Dubai standartlarında lüks bir yaşam alanı olmasın? Bize göre bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Adanalılar, dünya şehirleriyle aynı kalite standartlarında bir evde yaşamaya layık. Açıkça bu bir meydan okumaydı. Ürettiğiniz her projeyle şehirde iz bırakmak istiyorsanız, binalar değil kalıcı eserler inşa etme amacındaysanız, meydan okumalısınız.”

Göktekin Q1 projesinden sonra Adana'nın lüks yaşam anlayışının bir daha eskisi gibi olmayacağının altını çizen Serdar Göktekin, “Şehrin tam merkezinde, benzersiz bir yaşam stili hayat bulacak. Bildiğimiz lüks, Q1 ile alt üst olacak” ifadesini kullandı.

Göktekin, Q1’in özellikleri hakkında şu bilgileri verdi: “Bu şehirde büyük metrekarelerde bir yaşam alanı aradığımızda mecburen şehrin dışına çıkıyoruz. Çiftlik evleri ve uzaktaki yapılara yöneliyoruz; ancak şehir yaşamından kopuyoruz. Göktekin Q1, size şehrin kalbinde 400 metrekarelik geniş bir yaşam alanı sunuyor. Büyük ağaçlar, hareketli süs havuzları ve eşsiz bir peyzajın eşlik ettiği bir avlu… Göktekin Q1’de olmak ruhunuza iyi gelecek. Her seferinde ‘iyi ki buradayım’ diyeceksiniz.”

Serdar Göktekin, Göktekin Q1 projesinde iş ortakları Arıkoğlu Arkitekt, A Tasarım, Gönye Tasarım, DS Landscape & Architecture, Poliform ile birlikte çalıştıklarını sözlerine ekledi.