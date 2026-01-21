Gönenli "İşbirliği ile pazarda fark yaratmayı hedefliyoruz"

Outdoor mutfak kültürünü çağdaş tasarım ve mühendislik anlayışıyla yeniden yorumlayan Antiq Outdoor Kitchen, 1879’dan bu yana bıçak üretiminde ustalık geleneğini sürdüren Pirge ile güçlerini birleştirdi. Antiq ve Pirge imzasını taşıyan yeni nesil premium şef bıçakları, iki markanın bilgi birikimini aynı potada buluşturmayı hedefliyor. Bursa’nın dünyaya açılan markalarından Pirge, köklü zanaatkârlık mirasını modern üretim teknolojileriyle bir araya getirirken; Türkiye’nin ilk elektrikli cam barbeküsünü geliştiren Antiq Outdoor Kitchen ise outdoor mutfak alanındaki yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

“Köklü ustalık ile çağdaş tasarımı aynı üründe buluşturduk”

Antiq Outdoor Kitchen kurucu ortaklarından Eray Gönenli, iş birliği kapsamında geliştirilen ürünlerin yalnızca profesyonel mutfaklara değil, outdoor kullanım senaryolarına da hitap ettiğini vurguladı. Gönenli, “Pirge’nin 1879’dan bu yana taşıdığı ustalık geleneği ile Antiq Outdoor Kitchen’ın yenilikçi tasarım ve mühendislik yaklaşımını aynı üründe buluşturduk. Antiq by Pirge imzalı premium şef bıçakları, yalnızca keskinlik ve performans odaklı değil, aynı zamanda kullanıcıya bütüncül bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu iş birliğiyle, profesyonel mutfaklardan outdoor alanlara uzanan geniş bir kullanım yelpazesini hedefliyoruz. Şık ve zamansız tasarım anlayışı, ergonomik denge ve üst düzey malzeme kalitesiyle pazarda fark yaratmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Köklü zanaatkârlık ile çağdaş üretim teknolojilerini bir araya getiren bu anlaşmanın uzun vadeli büyüme stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturduğuna dikkat çeken Eray Gönenli, önümüzdeki dönemde bu ortaklığın, pazardaki konumlarını daha da güçlendireceğine inandıklarını sözlerine ekledi. Gönenli, “Bu seri yalnızca profesyonel şeflere değil, outdoor mutfak kullanıcılarına da hitap etmeyi hedefliyor. Türkiye’nin ilk elektrikli cam barbeküsüyle sektöre farklı bir bakış açısı kazandıran Antiq Outdoor Kitchen, ürün gamında yer alan iroko, kayın ve karaağaçtan üretilen doğal ahşap kesme tahtaları ile çizilmeye ve paslanmaya karşı dayanıklı paslanmaz kesme tahtalarının yanı sıra premium şef ve et bıçaklarıyla da sektörde dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.