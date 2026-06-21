Good Challenge İzmir’de birinci TeknoDeha oldu

EKONOMİ / İZMİR

Yaşar Üniversitesi, koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ve BEBA İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen Greater Good Challenge İzmir'de yapay zekâ destekli eğitim teknolojisi girişimi TeknoDeha birincilik ödülünün sahibi oldu. Egebostan Kooperatifi ikinci, Nexo ise üçüncü seçildi. Toplumsal etki odaklı projeler toplam 200 bin TL ödül için yarıştı.

Final sunumlarının ardından jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren projeler belirlendi. Birincilik ödülünü, öğrencilerin öğrenme profillerini analiz ederek kişiselleştirilmiş eğitim deneyimi sunan yapay zekâ destekli eğitim teknolojisi çözümü geliştiren TeknoDeha kazandı. Eğitimde fırsat eşitliğini ve bireyselleştirilmiş öğrenmeyi desteklemeyi amaçlayan proje, 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

İkincilik ödülüne, Torbalı Çaybaşı'ndaki şevketi bostan üreticilerini kooperatif modeliyle güçlendirerek yerel üretimi dijital pazarlara ve zincir marketlere ulaştırmayı hedefleyen Egebostan Kooperatifi layık görüldü. Yerel kalkınma ve sürdürülebilir üretim odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken proje, 60 bin TL ödül kazandı.

Üçüncülük ödülünü ise, çalışanların sosyal etkileşimlerini artırmayı hedefleyen, etkinlik, ulaşım paylaşımı, puan sistemi ve mekan keşfini bir araya getiren şirket içi sosyal yaşam platformu Nexo elde etti. İş yaşamında sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlayan proje, 40 bin TL ödülün sahibi oldu.

Toplam 200 bin TL ödül havuzunun dağıtıldığı yarışmada dereceye giren ekipler, projelerini geliştirme ve girişimlerini bir sonraki aşamaya taşıma fırsatı elde etti. Yarışma süresince katılımcılar; girişimcilik, iş modeli geliştirme, etki odaklı düşünme ve proje sunumu konularında destek alırken, alanlarında uzman mentorlarla çalışma fırsatı yakaladı. Program sonunda finale kalan ekipler projelerini jüri üyelerine sunarak hem ödüller hem de girişimlerini geliştirebilecekleri yeni fırsatlar için yarıştı.