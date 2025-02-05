Görgel: “Asrın Dayanışmasıyla Şehrimizi Ayağa Kaldırıyoruz”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad eden Başkan Fırat Görgel, “Yaşadığımız büyük acının ardından el birliğiyle şehrimizi ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, dayanışmamızla her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerime sabır diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Fırat Görgel, “Bundan tam iki yıl önce büyük bir felaket yaşadık. Şehrimizde ve çevre illerimizde binlerce canımızı toprağa verdik. Acımız hala taze, kayıplarımızın yokluğu hala yüreğimizde derin bir sızı bırakıyor. Bu büyük felaketin ardından devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve milletimizin eşsiz dayanışmasıyla yaralarımızı sarmaya başladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hükümetimizin yoğun çabalarıyla şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir seferberlik başlattık. Depremin hemen ardından başlatılan konut inşa süreçleri hızla devam etmekte, alt ve üstyapı çalışmalarımız kesintisiz sürmektedir. Kahramanmaraş’ımızı 6 Şubat öncesinden daha güçlü bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Deprem Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz”

Başkan Fırat Görgel mesajın devamında, “Elbette kaybettiklerimizi geri getiremeyiz, ancak onların hatırasını yaşatmak, geride kalanlara daha güvenli bir gelecek inşa etmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerime sabır diliyorum. Bu zor süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, dayanışmamızla her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” cümlelerini kaydetti.