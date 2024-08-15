Görgel: Yıl sonuna kadar 1 milyar TL’lik ulaşım yatırımı gerçekleştireceğiz

ALİ ESKALEN-Kahramanmaraş

Şehrin ulaşım ağını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’a bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı. Mahallenin kilit parkeyle kaplı yaklaşık 2 kilometrelik ana arteri, parke sökümünün ardından sıcak asfaltla kaplandı. Organize Sanayi Bölgesi’nden Kavlaklı Mahallesi’ne kadar uzanan kilit parke ile kaplı arterde de çalışmalar hızla sürüyor. Yaklaşık 2,5 kilometrelik çift şeritli arterde kilit parkelerin sökümü gerçekleştiriliyor. Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından arterde sıcak asfalt serimine başlanacak. Kazım Karabekir Mahallesi’nde tamamlanan ve Kavlaklı’da devam eden ulaşım yatırımlarını yerinde inceleyerek bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, mahalle sakinleri ile de bir araya gelerek çalışmalara ilişkin görüşlerini aldı.

“Mahallelerimizin ulaşımını iyileştiriyoruz”

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Kazım Karabekir, Kavlaklı ve Organize Sanayi Bölgesi’nde yürütülen ulaşım yatırımlarımızı yerinde inceledik. Yapacağımız yeni çalışmalara ilişkin vatandaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Kürtül, Köseli ve Kavlaklı bölgesinde yaklaşık 10 mahallemizin grup yollarını bu dönem içerisinde yeniliyoruz. Bu bölgede yaklaşık 10 kilometrelik yol çalışmamız var. Parke ve deforme olan yollarımızı tamamen asfaltla buluşturuyoruz. Sadece bu bölgeye yaptığımız yol yatırımlarının toplam bedeli 90 Milyon TL. Kazım Karabekir Mahallemizde Yabalıç Caddesi 10 Milyon TL’lik yatırımla tamamen yenilendi. Yine Kavlaklı Mahallemizde 2 kilometre yol yenileme çalışmamız sürüyor. Burayı da 5 bin ton asfalt ve 11 Milyon TL’lik yatırımla yenileyeceğiz. Organize Sanayi Bölgesi’nde de etaplar halinde toplam 6 kilometrelik yolumuzu iyileştireceğiz” cümlelerini kaydetti.

4 ayda 600 milyon TL’lik ulaşım yatırımı

Göreve geldiği günden itibaren hayata geçirilen ulaşım yatırımlarının 600 Milyon TL’ye ulaştığı ve bu sayının yılsonuna kadar 1 Milyar TL’yi bulacağını belirten Başkan Görgel, “Kahramanmaraş genelinde 105 kilometre yeni yol açıyoruz. 30 kilometre sıcak asfalt, 35 kilometre sathi kaplama, 85 bin ton yama, 150 bin metrekare kilit parke çalışması ve 4 mahallemizde de yeni köprü yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız ulaşım yatırımlarımızın toplam bedeli 600 Milyon TL. Bu yılsonuna kadar ulaşım yatırımlarımız 1 Milyar TL’yi bulacak” ifadelerini kullandı.