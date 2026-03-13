GOSB Teknopark Ardahan'da girişim ofisi açacak

Kocaeli

GOSB Teknopark, girişimcilik ve inovasyon alanındaki kurumsal birikimini Türkiye’nin farklı bölgelerine taşıma doğrultusunda önemli bir adım attı. GOSB Teknopark Ardahan Girişim Ofisi, Ardahan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilerek bölgenin girişimcilik kapasitesini güçlendirecek yeni bir merkez olarak konumlanacak.



Yeni girişim ofisiyle birlikte Ardahan’da yalnızca fiziksel bir çalışma alanı değil; gençlerin, girişimci adaylarının, yenilikçi fikir sahiplerinin ve bölgesel iş birliği arayışındaki paydaşların bir araya gelebileceği sürdürülebilir bir girişimcilik zemini oluşturulması hedefleniyor. GOSB Teknopark’ın sanayi, teknoloji, Ar-Ge ve girişimcilik ekseninde edindiği deneyimin Ardahan’a taşınması; yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, yeni iş fikirlerinin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunulması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, GOSB Teknopark Ardahan Girişim Ofisi’nin yalnızca Ardahan için değil, bölgesel kalkınma ve girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılması açısından da önemli bir adım olduğunu ifade etti. Çemberci, GOSB Teknopark olarak sahip oldukları bilgi birikimini, girişimcilik deneyimini ve iş birliği kültürünü Ardahan’a taşımaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bu yapının gençler, girişimciler ve bölge için uzun vadeli değer üreteceğine inandıklarını vurguladı.



GOSB Teknopark Ardahan Girişim Ofisi’nin, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak eğitim, mentorluk, yönlendirme ve iş birliği mekanizmalarına zemin hazırlaması bekleniyor. Bu yeni yapılanma sayesinde Ardahan’da girişimcilik kültürünün güçlenmesi, gençlerin yenilikçi projelere yönelmesi, üniversite-sanayi-etkileşim alanlarının genişlemesi ve farklı paydaşlar arasında daha güçlü bir bağ kurulması amaçlanıyor.



Hayata geçirilen bu adım, yalnızca yeni bir ofisin kurulmasından ibaret değil; aynı zamanda bilgi, deneyim ve üretim odaklı kalkınma anlayışının farklı coğrafyalarda karşılık bulmasına yönelik stratejik bir açılım niteliği taşıyor. Ardahan’da kurulan girişim ofisi, bölgenin mevcut potansiyelini görünür kılarken, yenilikçi fikirlerin desteklenmesine ve yeni nesil girişimcilik anlayışının yerelde güçlenmesine de katkı sunacak.