GOSB Teknopark Firması EXAR, Big Bang 2024’te AR/VR çözümleriyle büyük ödüller kazandı

Sanayiye özel geliştirdiği CAD entegre ürün deneyimleri ve AR destekli operasyon yönetimi gibi çözümleriyle sektörde fark yaratan EXAR, sanayi ve üretim sektörlerinde iş süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. CAD entegre ürün deneyimleri sayesinde müşteriler, ürünleri sanal ortamda detaylı bir şekilde inceleyebiliyor, farklı konfigürasyonları deneyimleyerek daha bilinçli kararlar alabiliyor. AR destekli operasyon yönetimi ise özellikle teknik ve mekanik süreçlerde çalışanlara anlık rehberlik sunarak hem hata oranını düşürüyor hem de iş akışını hızlandırıyor. Bu çözümler, sanayide dijital dönüşümü hızlandırırken, şirketlerin rekabet avantajı elde etmesine olanak tanıyor.

EXAR, uluslararası pazarda büyümeyi hedefliyor

EXAR, aldığı yatırımlar ve ödüllerle AR-GE faaliyetlerini güçlendirmeyi ve uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Şirket, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin iş dünyasında daha fazla alanda kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, özellikle Avrupa pazarına açılmayı planlayan EXAR, global ölçekte bir teknoloji lideri olmayı hedefliyor. Geliştirdiği yenilikçi projelerle hem yerel hem de uluslararası iş ortaklıklarını artırmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda sanayi 4.0 çözümlerinde lider bir oyuncu olmayı amaçlıyor.