GOSB Teknopark, Kadın Girişimci Hızlandırma Programı başladı

GOSB Teknopark tarafından düzenlenen Kadın Girişimci Hızlandırma Programı başladı. Programın açılışında konuşan Gosb Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, kadın girişimciliğinin Türkiye’de güç kazanmasının hem ekonomik kalkınma hem de yenilikçi iş modellerinin artması açısından kritik bir rol üstlendiğini belirtti.



Program kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Kültürel Dönüşüm Uzmanı Alp Saraçoğlu üstlenirken; Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Fil Ajans Kurucusu Gülseren Parlakoğlu ve TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler ve Marmara Bölge Başkanı Nurcan Babalık konuşmacı olarak yer aldı. Panelde kadın liderlerin girişimcilik yolculukları, iş dünyasında karşılaşılan fırsatlar ve zorluklar, girişimciler için stratejik öneriler ve başarı hikâyeleri paylaşıldı.



Gerçekleşen panelde konuşmacılar, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü yer alabilmesi için bilgi paylaşımının, mentorluk süreçlerinin ve girişimcilik ekosisteminde iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Katılımcılar ise panel boyunca hem deneyim dinleme hem de farklı sektörlerden isimlerle bir araya gelme fırsatı buldu.



Üç gün sürecek Kadın Girişimci Hızlandırma Programı kapsamında eğitimler de devam ediyor. Program boyunca katılımcılar; girişimcilik, iş modeli geliştirme, marka oluşturma, pazarlama stratejileri ve sürdürülebilir büyüme gibi başlıklarda kapsamlı eğitimler alacak. Aynı zamanda girişimci adayları, alanında deneyimli mentorler eşliğinde projelerini geliştirme ve iş fikirlerini güçlendirme imkânı bulacak.