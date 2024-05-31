GOSB Teknopark, MARKA Teknik Destekleme Programına hak kazandı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Bölgesi'nde yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için 2010 yılından bu yana Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından çeşitli destek mekanizmalarıyla faaliyetler yürütülüyor. Ajans, kurumların hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan Teknik Destek Programı ile projelere destek veriyor. 15.'si bu sene yürütülen Teknik Destek Programı kapsamında 2010 yılından bu yana toplamda 14 milyon TL'ye yakın kaynak tahsis edildi. Bu kaynakla şu ana kadar 887 proje desteklenerek, projelerle birçok farklı temada danışmanlık ve eğitim hizmetleri verildi. 2024 yılı için program kapsamında desteklenecek faaliyetler için 10 milyon TL tutarında kaynak tahsis edildi.

“İkiz dönüşüm çalışmalarına destek sağlıyoruz”

“MARKA olarak bölgemizdeki yerel yönetimler, üniversiteler, teknoparklarla, sanayicilerle bu potansiyelin elimizden geldiğince hakkını vermeye çalışıyoruz” diyen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “İSO’nun her yıl ilan ettiği en büyük 500 sanayi kuruluşunun 139 tanesi bölgemizde üretim yapıyor. Türkiye’deki ihracatın en yükseği İstanbul’dan sonra bölgemizde yer alıyor. Vergi tahakkukunda İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. Tahsilatta yüzde 90’ın üzerindeyiz. Dolayısıyla bu bölge üretimin, sanayinin ve inovasyonun üssü. Biz de buradaki sanayinin daha da güçlenmesi için, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olabilmesi için ikiz dönüşüm çalışmalarına bütçemiz doğrultusunda büyük destek sağlıyoruz” dedi.

Kocaeli’de İMES (İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi), Yalova’daki eğitim merkezimiz, Sakarya, Düzce, Bolu’da bölgemizdeki sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü temin etme, yetiştirmeye yönelik pek çok projeye imza attıklarını belirten Çöpoğlu, “Pandemi sonrasında da SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) sürecinde kırsal kalkınmayı, üretici kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, gıda tedarikini güçlendirmeye yönelik pek çok projemiz tamamlandı. Kırdan kente göçü tersine çevirmek, işlenmemiş, unutulmaya yüz tutmuş tarlalarımız, oradaki coğrafi işaretli ürünlerimizi tekrar ihya eden pek çok projeye imza attık” açıklamasını yaptı.

Firmalara yönelik stratejik yol haritası ve eylem planları oluşturulacak

GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “GOSB Teknopark olarak, bu programa sunduğumuz proje kapsamında teknoparkımızda bulunan 10 firmanın dijital dönüşüm olgunluk seviyelerini analiz edeceğiz. Bu analizler sonucunda firmaların mevcut dijital dönüşüm seviyeleri belirlenecek ve her firma için dijital dönüşüm kapasitelerini artırmaya yönelik stratejik yol haritası ve eylem planları oluşturulacaktır. Bu proje, GOSB Teknopark'ın dijital dönüşüm alanındaki liderliğini pekiştirecek ve firmalarımızın bu alandaki kapasitelerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacaktır. MARKA'nın sağladığı bu teknik destek, bölgedeki firmaların rekabet gücünü artıracak ve dijitalleşme süreçlerine önemli bir ivme kazandıracaktır” dedi.