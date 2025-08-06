GOSB Teknopark’ta yapay zeka çalıştayı gerçekleşti

Kocaeli

GOSB Teknopark’ta gerçekleştirilen 9. çalıştayda yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu, veri güvenliği, dijital dönüşüm ve yerli yapay zeka altyapıları masaya yatırıldı. Türkiye’de ilk kez çalıştay çıktılarının yapay zeka destekli bir avatar tarafından 3 dakikada özetlenmesi dikkat çekti.

GOSB Teknopark’ın Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ve Eva Bilgi Teknolojileri sponsorluğunda düzenlediği çalıştayda, kamu kurumları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve teknoloji liderleri bir araya geldi. Etkinlikte, yapay zekanın kurumsal karar alma süreçlerine etkisi, rekabet avantajları ve yerli altyapının önemi çok yönlü olarak ele alındı.

“Yapay zekadan korkmayın, geri kalmaktan korkun”

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Keskin, yapay zekanın iş ve günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, “Dijital teknolojilerin en önemli araçlarından biri yapay zeka. Bundan korkmaya gerek yok. Asıl korkulması gereken şey bu gelişmeleri takip etmemek ve uyum sağlayamamaktır” dedi.

Veri güvenliği konusundaki endişelere de değinen Keskin, “Kurumlar ciddi önlemler alıyor. Elbette düşük de olsa bir risk var, ancak bu risk yönetilebilir düzeyde” diye konuştu.

“Faydalanın ama bağımlısı olmayın”

ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının karar alma ve planlamada büyük kolaylıklar sunduğunu vurgulayan Keskin, “Bu araçlar doğru yönlendirilirse faydalı olur. Ancak tüm işleri yapay zekaya yaptırmak, özellikle gençlerin düşünme becerilerini köreltebilir. Teknoloji, amaca hizmet eden bir araç olarak kalmalı” ifadelerini kullandı

“Yerli yapay zeka, veri egemenliği için şart”

Eva-ICT ve Arketik AI Kurucusu Cihan Meriç Kaymaz, stratejik verilerin yabancı yazılımlar üzerinden yönetilmesinin risklerine dikkat çekerek, “Bu yazılımlar başka kültürlerin değerleriyle şekillenmiş. Kendi yapay zeka modellerimizi ve yerli altyapımızı geliştirmemiz şart. Aksi halde veri egemenliğimizi kaybederiz” şeklinde konuştu.

“Amaç insan, araç teknoloji olmalı”

Keskin, teknolojinin bilinçsiz kullanımının olumsuz etkilerine dikkat çekerek, “Yeni nesil bilgiye çok kolay ulaşabiliyor, bu büyük bir avantaj. Fakat teknoloji amaç olmaya başlarsa, insanlar onun kölesi haline gelir. Özellikle küçük yaşta çocuklara tablet ve telefon verilmesi bağımlılık riskini artırıyor. Aileler bu konuda dikkatli olmalı” dedi.

“Yapay zeka belirsizlikleri azaltır, maliyetleri düşürür”

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “Bu teknoloji şirketlerin daha sağlam kararlar almasına, maliyetlerini düşürmesine ve rekabet gücünü artırmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ele alınan tüm başlıklar, yapay zeka destekli bir avatar aracılığıyla yalnızca 3 dakikada özetlendi. Bu sunum, katılımcıların büyük ilgisini çekti.

“Bu çalıştayda yalnızca teknolojiyi tartışmadık; aynı zamanda onunla birlikte çalışmayı deneyimledik” diyen Çemberci, sürecin gelecekteki uygulamalar açısından da yol gösterici olacağını vurguladı.