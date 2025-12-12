GOSB’dan 2026 Stratejisi, akıllı OSB modeline geçiş hızlanıyor

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Türkiye’nin önde gelen ve en yüksek katma değerli üretim merkezlerinden biri olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), 2026 döneminde stratejisinde dijitalleşme, sürdürülebilir üretim, yeşil dönüşüm, güvenlik, Ar-Ge ekosistemi ve 40. yıl vizyonunu içeren yeni stratejik yol haritasını gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.

Düzenlenen toplantıya, basın mensuplarının yanı sıra GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, GOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Çeker, GOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Gider, Ayşe Akşit ve Emre Taycı ile Bölge Müdürü Kevser Uygur Oylumlu, Teknopark Genel Müdürü Dr. Murat Çemberci katıldı.

“GOSB’un büyümesini sağlayan dört temel ilkemiz var”

GOSB Bölge Müdürü Kevser Uygur Oylumlu, GOSB’un geleceğe yönelik vizyonunu değerlendirerek, “GOSB’un bugüne kadar büyümesini sağlayan dört temel ilkemiz; sürdürülebilir üretim, yenilikçi altyapı, dünya standartlarında hizmet anlayışı ve üniversite–sanayi iş birliği, Bu yaklaşım GOSB’un gelecekteki vizyonunun da temelini oluşturuyor. Dijital Platform, IoT tabanlı altyapı ve yapay zekâ destekli hizmetlerle ‘Akıllı OSB’ modeline geçiyoruz. 2053 Karbon Nötr hedefimiz doğrultusunda Türkiye’nin yeşil dönüşümüne öncülük edeceğiz” dedi.

“2026, Türkiye sanayisi için yeni bir denge ve fırsat yılı olacak”

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, “Bugün burada yalnızca bir konuyu değil, Türkiye sanayisinin geleceğini birlikte konuştuğumuz bir ortamı paylaşıyoruz. Mevcut durumda 10 milyar dolar civarında bir ihracat hacmine ulaştık ve ülkemizin üretim ile ekonomi ekosisteminin önemli merkezlerinden biriyiz” ifadelerini kullandı.

2026’nın küresel ekonomide yeniden dengelenmenin yaşanacağı bir yıl olacağını dile getiren Sarıtaş, “Enerji fiyatlarının normalleşmesi, tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi, yapay zekâ ve otomasyon yatırımlarının artması, Türkiye için yeni bir fırsat döneminin kapısını aralayacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genç iş gücü ve üretim çeşitliliğiyle öne çıktığını kaydeden Sarıtaş, “Bu avantajlarımız, sanayi dönüşümünde bize güçlü bir zemin sunuyor. 2026’da rekabetçiliğimizin yeniden artacağına inanıyoruz” dedi.

“2026, verimlilik ve modernizasyon yılı olacak”

Küresel koşulların zorluklarına rağmen güçlü bir performans sergilediklerini vurgulayan Sarıtaş, “2026 yılı, verimlilikten sürdürülebilirliğe, maliyet yönetiminden modernizasyon yatırımlarına kadar seçici ve stratejik adımların öne çıktığı bir dönem olacak” dedi.

GOSB’un dijitalleşme projelerine hız verdiğini belirten Sarıtaş, “Nesnelerin interneti altyapısını güçlendiriyor, yapay zekâ destekli güvenlik sistemlerini devreye alıyoruz. Atıksu geri kazanım tesisimiz son aşamaya geldi. Bu yatırımlar, bölgemizin teknolojik kapasitesini daha da ileri taşıyacak” şeklinde konuştu.

“GOSB, AR-GE ve inovasyonun merkezine dönüşüyor”

Teknoloji ekosistemine yönelik çalışmaların büyüdüğünü belirten Sarıtaş, “Artık GOSB sadece üretim yapılan bir alan değil, AR-GE, teknoloji ve ihracat odaklı bir değer zincirinin merkezidir. “Bu yılı yalnızca bir kutlama değil, geleceğimizi tasarladığımız bir dönem olarak görüyoruz. Sanayi–üniversite iş birlikleri, teknoloji projeleri ve yüksek katma değerli üretimle başarı hikâyelerini çoğaltacağız” diye konuştu.