Gözek: “Tekstildeki durgunluk bir süre daha devam eder”

Eray ŞEN



ADANA - Sektörün duayen ismi, tekstilde yaşanan gelişmeleri ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) faaliyet gösteren Kimtex’in yakın dönem çalışmalarını EKONOMİ’ye anlattı.



“Sektör, yüzde 60-70 kapasite ile çalışıyor”

Dünya ekonomisindeki ‘duraklamanın’ Türkiye’ye de yansımaları olduğunu, tekstil sektörünün de bundan etkilendiğini vurgulayan Gözek, “Dünyada ekonomik daralma var ve bu durum doğrudan tekstile yansıyor. Zaten bu tür ekonomik duraklamalar en çok tekstile, beyaz eşyaya ve halıya yansır, çünkü bunlar hemen alınması gereken ihtiyaç maddeleri değil. Dolayısıyla bu durağanlık devam ediyor ama genel durum çok da kötü değil. Şu anda Türkiye tekstil sektörü yüzde 60-70 kapasite ile çalışıyor” dedi.

“Talebin bir bölümü Uzakdoğu ve Hindistan’a kaydı”

Gelinen noktada talebin ‘yönünün’ de değiştiğine dikkat çeken Gözek, “Bu süreçte Çin ve Uzakdoğu canlandı, oraya yönelik talep kayması oldu. Bunlara Hindistan’ı da dahil edebiliriz. Türkiye tekstilinde durgunluğun bir nedeni bu talep kaymaları. Ayrıca yurt içinde de daralma var ama orta kesimin alım gücünün artmasını sağlayacak gelişmeler olursa, tekstil de biraz daha canlanacaktır. Sonuç itibariyle, tekstildeki durgunluğun bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.

“Boyahane kapasitemiz 1 milyon 200 bin metreye yükseldi”

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Yüksek Kimya Mühendisi olarak Adana’da tekstil sektörünün gelişmesine önemli katkılarda bulunan Gözek, Kimtex’in faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Boyahane kapasitesini artırmaya yönelik bir adım attıklarını açıklayan Gözek, “Siparişini verdiğimiz makinalar geldi, devreye alacağız. Bu yatırım ile boyahanenin kapasitesini artırıyoruz. Bir milyon metre olan boyama kapasitemizi, yeni makineler ile birlikte 1 milyon 200 bin metreye çıkardık” bilgisini verdi.

“GES yatırımında 13.5 MW’lık güce ulaştık”

Gözek, Yeşil Mutabakat ve karbon salınımını azaltmak adına dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan güneş enerjisi (GES) yatırımları hakkında ise şunları söyledi. “İlk etapta iki yıl önce 4.5 MW’lık GES yatırımını tamamlamıştık. Şimdi 4.5 MW’lık daha tamamlanmak üzere. Ek olarak Kimtex İplik Fabrikamızın çatısına da 4.5 MW daha kurduk. Toplam 13.5 MW’lık bir GES kurulumu yapmış olacağız. Bu rakam, enerji ihtiyacımızın tamamını karşılayacak ve hatta fazlası var.”



“İplik fabrikamızı tamamladık ancak devreye almadık”

Vahit Gözek, tekstilin önemli kollarından ‘iplikte’ yaşanan dalgalanmaların olumsuz sonuçları olduğunu söyledi. Gözek, bu alanda yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı: “İplik fabrikamızı tamamladık ancak sektör çok kötü durumda olduğu için devreye almadık. Bir süre önce iplik piyasası çok iyiydi ve herkes ipliğe saldırdı, çünkü çok kazançlar elde ettiler. Bu ortamda ihtiyacın çok üzerinde iplik makinesi siparişi verdiler. Sonra talepler düşmeye başlayınca iplikçiler zor durumda kaldı. Sipariş edilen makinelerin bir kısmı kuruldu, bir kısmı kurulmadı. Şu anda çok ucuza iplik alabiliyoruz. Belki üç beş sene sonra bir değişim olur, ona göre biz de iplik fabrikasını devreye alırız. Şu anda burayı depo olarak kullanacağız.”