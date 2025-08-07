Göztepe’nin sırt sponsoru Bi’Talih oldu

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi Göztepe Spor Kulübü, Türkiye Jokey Kulübü ve Milli Piyango’nun yasal altyapısını taşıyan yeni nesil oyun platformu Bi’Talih ile 2024-2025 sezonu için Futbol A Takımının forma sırt sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda düzenlenen toplantıda, kulübün mali sürdürülebilirliği ve yeni gelir kaynaklarının yaratılması için sponsorlukların önemine dikkat çeken Göztepe CEO’su Kerem Ertan, “Göztepe olarak, hem mevcut harcamalarımızı karşılayacak hem de kulübümüze gelir yaratacak sponsorluk ilişkileri kurmaya çalışıyoruz. Göztepe ile yan yana görmekten mutluluk duyduğumuz firmalarla iş birlikleri yapmayı önemsiyoruz. Bi’Talih gibi yeni kurulmuş, ancak Milli Piyango ve Türkiye Jokey Kulübü’nün yasal altyapısını taşıyan güçlü bir oluşumla birlikte olmak bizim için büyük bir memnuniyet” dedi.

Barış Kuyucu: “Göztepe’nin hedeflerine katkı sağlarken, taraftarlarına değer katan projelere imza atacağız”

Göztepe ile sponsorluk anlaşmasının aynı zamanda ortak bir vizyon buluşması olduğunu dile getiren Bi’Talih İletişim Grup Başkanı Barış Kuyucu, “Sporun ve oyunun her alanına dokunmak, gençlere ilham vermek ve ülkemizin değerlerine katkı sağlamak bizim için yalnızca iş hedefi değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Bu iş birliği, tutkuyu, disiplini ve başarı arzusunu ortak bir güç birliğine dönüştürmek anlamına geliyor. Göztepe 100 yaşında ama sahadaki enerjisi hala ilk günkü gibi taze. Biz ise henüz 1 yaşındayız ama vizyonumuz ve değer yaratma anlayışımızla 100 yıllık bir kurum gibi güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bu işbirliği ile hem Göztepe camiasının hedeflerine katkı sağlamayı hem de tutkulu taraftarlarına değer katan projelere imza atmayı, destek vermeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.