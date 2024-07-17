Göztepe’nin yeni sponsoru HDI Sigorta oldu

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Göztepe CEO’su Kerem Ertan Göztepe’nin süper ligde kalıcı olmayı hedeflediğini belirterek, “100. Yılımızda süper ligde başarılı bir performans göstermeyi amaçlıyoruz. Göztepe’nin ait olduğu yer burası. Umuyorum ki orta vadede hedef olarak gördüğümüz Avrupa kupalarına katılım yolunda istikrarlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Göztepe, camiasıyla, taraftarıyla, stadıyla bu ligin en değerli unsurlarından birisi. Bu noktada sponsorluklara da büyük değer veriyoruz. Hem yerel hem ulusal hem de HDI Sigorta gibi uluslararası firmalar ile yola devam ediyoruz. Buradan HDI Sigorta’ya da bizleri tercih ettikleri ve yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Göztepe Spor Kulübü, futbol takımı olarak kalıcı bir şekilde Süper Lig’e gelmiş durumda olduğunu hatırlatan Ertan, “Teknik anlamda takım mimarisi ve transferler ciddi şekilde çalışılarak yapılıyor. Göztepe Spor Kulübü katkı verenleriyle beraber 2024-2025 yılında sezondan başlayarak ait olduğu ligde kalıcı olacak ve Avrupa Kupalarında da değerli sponsorlarımızın katkılarıyla mücadele etmeye hak kazanacak” ifadelerini kullandı.

Firuzan İşcan: Göztepe ile ilk tanışmamız bu değil

Göztepe ile tanışıklıklarının eskiye dayandığını belirten HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan da, “Göztepe ile ilk tanışmamız bu değil. Önceki yıllarda da birlikte çalışma imkânı bulmuştuk. Göztepe İzmir’in en değerli markalarından. İşbirliğimiz bizi fazlasıyla mutlu etti” diye konuştu.

Ertan ve İşcan, konuşmalarının ardından sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Ertan, Firuzan İşcan’a üzerinde ismi yazılı olan Göztepe forması hediye etti.