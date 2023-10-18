Grand Urfa, doluluk oranını fuar katılımları ile artıracak

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’nın ilk şehir içi otellerinden biri olarak 2007 yılında kurulan Grand Urfa Hotel, fuar katılımı çalışmaları ile deprem afetinin sektördeki etkilerini bertaraf etmeyi hedefliyor. Kente gelen yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan hotel, ulusal fuar katılımının yanı sıra dijital tanıtım atağı ile önümüzdeki turizm sezonunda yüksek doluluk oranı hedefliyor. Grand Urfa Hotel Genel Müdürü İlhan Balcan, “Pandeminin etkileri tam yok olmuşken bölgemizi derinden sarsan bir deprem afetine maruz kaldık. Ancak depremin olumsuz etkileri yavaş yavaş yok oluyor. Sonbahar sezonunu hem işletmemiz hem de bölgemiz için bir fırsata dönüştürmek adına yıl içerisinde düzenlenen tüm ulusal turizm fuarlarına katılım gerçekleştirdik. Önümüzdeki Aralık ayında Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılım sağlayacağız. Ayrıca Şubat 2024’te gerçekleştirilecek ayında Emitt Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda her geçen yıl olduğu gibi yerimizi alacağız. Bölgemizin ve kentimizin turizm alanındaki gelişmesine katkımızı her alanda sürdüreceğiz” dedi.

Sosyal alanlarını da yenileyecek

Pandemi sürecini bir renovasyon süreci olarak değerlendirdiklerini kaydeden İlhan Balcan, toplamda 58 odada 125 yatak kapasitesine sahip olduklarını belirtti. Tüm odalarını baştan aşağıya yenileyip yeni nesil otel teknolojileriyle donattıklarını söyleyen Balcan, “Tek yataklı odalarımızın yanında 2 yataklı ve 3 yataklı yeni odalar kurduk. Yerli ve yabancı misafirlerimizin tüm yemek ve içecek taleplerine yanıt verecek özel bir mutfak oluşturduk. Restoranımızda aynı anda 100 kişiyi sorunsuzca ağırlayabiliyoruz. Bahçemizde ise 60 kişiye kadar kafe hizmeti verebiliyoruz. Çalışanlarımız uzun süredir otelimizde hizmet veriyor. Nitelikli personellerimiz sayesinde misafirlerimizin taleplerini en hızlı şekilde yerine getiriyoruz. Bu durumda bize diğer bölge otellerine göre yüksek bir rekabet gücü sağlıyor. Önümüzdeki süreçte kafe & bar bölümümüz ile bahçemizi yenileyeceğiz. Özel bir konsept ile bu bölümlerimizi yeniden inşa edeceğiz” diye konuştu.

Yeni otel projesi için yatırım ortamının oluşmasını bekliyor

Deprem afeti ve küresel resesyon nedeniyle yeni otel projelerini beklemeye aldıklarını ifade eden İlhan Balcan, şöyle konuştu: “Göbeklitepe’nin keşfi ile birlikte bölgemize yönelik artan turist talebini karşılamak için 5 yıldıza sahip bir otel inşa etme kararı almıştık. Yeni otelimiz için önemli bir lokasyon da 10 bin metrekarelik arazi yatırımı gerçekleştirdik. Ancak pandeminin yarattığı komplikasyonlar geçmeden bölgemizin büyük bir deprem afetine maruz kalması ile maalesef yeni otel yatırımımızı beklemeye aldık. Tüm pazarlarda görülen resesyonun ve yüksek enflasyon oranları bu kararımızda etkisi büyük oldu. Arsanın ardından otelimizin bina ve fiziki tüm altyapı projeleri alanında uzman mimarlar ve mühendisler tarafından hazırlandı. İlk çiviyi çakmaya hazırız. Ancak bunun için doğru yatırım koşulları oluşması şart. Eğer yeni siyasi, askeri ve ekonomik bir kriz ile karşı karşıya kalmaz ve önümüzü görebilirsek önümüzdeki 2 yıl içinde inşaata başlamayı planlıyoruz.”