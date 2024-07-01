Grande Arte Otel, lüks konaklama ve sağlık hizmetleri sunuyor

ESKİŞEHİR

İşletmeye aldıkları 30 odalı ilk otelleri Grande Stella'nın ardından Eskişehir'in ilk sanat konseptli oteli Grande Arte'yi kurduklarını belirten RK Group Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Kaya, "Grande Arte, adının anlamına uygun olarak 'Büyük Sanat Oteli' konseptiyle hizmet veren, konfor ve estetiği bir araya getiren bir tesistir. Otelimiz, misafirlerine rahat ve lüks bir konaklama sunarken aynı zamanda sanatsal faaliyetler ve etkinliklerle de öne çıkmaktadır. Sanat galerileri, atölyeler ve çeşitli sergilerle zenginleştirilmiş otelimizde, sanatseverler için eşsiz deneyimler sunuyoruz" diye konuştu. Otellerinde, geniş ve modern spa, rahatlatıcı sauna ve konforlu bir havuz gibi olanaklar bulunduğuna dikkat çeken Kaya, ayrıca profesyonel fizyoterapi hizmetleri ile misafirlerinin sağlık ve wellness ihtiyaçlarına da cevap verdiklerini kaydetti. Grande Arte'nin sanat ve sağlığı da bir araya getirdiğine vurgu yapan Kaya, konuklarına hem bedensel hem de ruhsal anlamda yenilenme fırsatı sunduklarının altını çizdi.

Sağlık turizmi alanında sundukları benzersiz hizmetler ile sağlık ve konforu da harmanladıklarını aktaran Yasemin Kaya, "Misafirlerimize sunduğumuz profesyonel fizyoterapi hizmetleri, lüks spa ve sauna imkanları, rahatlatıcı havuzumuz ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarımız ile sağlığınızı ön planda tutuyoruz. Otelimizde konaklanılan süre boyunca, hem dinlenme hem de sağlık hizmetlerimizden en üst düzeyde faydalanabiliyor. Sağlık turizmi için gelen misafirlerimize, havuz, lüks spa, rahatlatıcı sauna ve profesyonel fizyoterapi hizmetleri gibi özel hizmetler veriyoruz. Havuzumuz, misafirlerimizin dinlenme süreçlerini destekleyen ideal bir ortam sunar. Spa merkezimizde, alanında uzman terapistler tarafından uygulanan cilt ve vücut bakımları, misafirlerimizin yenilenmesini sağlar. Saunamız, hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama için ideal bir ortam sağlar. Bu hizmetlerimiz misafirlerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş programlar ve kişisel ilgi ile diğer otellerden ayrılmaktadır" dedi.

Sağlık problemlerine otel konforunda çözüm sağlıyor

Sağlık kuruluşları ile güçlü iş birlikleri kurarak misafirlerine kapsamlı ve avantajlı sağlık hizmetleri sunduklarını açıklayan Yasemin Kaya, "Bu iş birlikleri, misafirlerimizin sağlık problemlerine otel konforunda çözüm bulmalarını sağlarken, aynı zamanda sağlık turizmi alanında sunduğumuz hizmetlerin kalitesini de artırmaktadır. Yurt dışından gelen misafirlerimiz, özellikle tedavi ve iyileşme süreçlerinde otelimizin sunduğu yüksek standartlı hizmetlerden faydalanmak amacıyla bizi tercih etmektedir. Bu misafirler, genellikle sağlık hizmetleri ve konforlu konaklama arayan, bilinçli sağlık turistleridir" şeklinde konuştu. Eskişehir’e bugüne kadar birçok özel mekan kazandırdıklarının da bilgisini paylaşan Kaya, Grande Arte Oteli’nde bulunan Lenore Patisserie ile Fransız lezzetlerini Eskişehir’e taşıdıklarını açıkladı. Teho İtalyan Restaurant ile İtalyan lezzetlerinin deneyimlenebileceği bir mekan sunduklarını sözlerine ekleyen Kaya, Pivot Pub ile müşterilerine eğlenceli müzikler eşliğinde keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunduklarını söyledi. Yasemin Kaya ayrıca geniş ve modern Luna etkinlik salonları ile çeşitli organizasyonlar ve toplantılar için ideal bir mekanda misafirlerinin her türlü ihtiyacına cevap verdiklerini dile getirdi.

"Eskişehir sağlık turizmindeki potansiyelini kanıtladı"

Eskişehir’in sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu kanıtladığını belirten Yasemin Kaya, “Şehrin doğal termal kaynakları, modern hastaneleri ve uzman doktorları, tedavi amaçlı gelen turistler için ideal bir ortam sunuyor. Ayrıca, Eskişehir'in ulaşım kolaylığı ve konaklama seçeneklerinin çeşitliliği, sağlık turizminin gelişimini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor” diye konuştu.