Group Sagun, su ürünlerinde RAS Teknolojisiyle yeni dönemi başlatıyor

Çipura, levrek, alabalık, Türk somonu ve maviyüzgeçli orkinos yetiştiriciliği yapan Group Sagun, su ürünleri sektöründe Türkiye için yeni bir dönemin kapısını açıyor. Grup, Türkiye’nin ilk ve bölgenin en büyük RAS – Resirkülasyonlu Su Ürünleri Yetiştiricilik Sistemi yatırımını hayata geçirmek üzere proje anlaşmalarını imzaladı.

Türkiye su ürünleri sektörünün köklü kuruluşlarından Group Sagun, yetiştiricilik faaliyetlerine ileri teknolojiye dayalı kara sistemlerini de eklemeye hazırlanıyor. Gerçekleştirilecek yeni yatırımla birlikte Group Sagun, RAS teknolojisini endüstriyel ölçekte Türkiye’de hayata geçirecek öncü kuruluşlardan biri olurken, projenin bölgesel ölçekte de en büyük yatırımlardan biri olması hedefleniyor.

RAS teknolojisi; yetiştiricilikte kullanılan suyun filtrelenerek yeniden sisteme kazandırılması, su kalitesinin sürekli kontrol altında tutulması, sıcaklık ve oksijen gibi kritik üretim parametrelerinin yönetilebilmesi ve biyogüvenlik seviyesinin yükseltilmesi gibi önemli avantajlar sağlıyor. Yeni sistem sayesinde balık yetiştiriciliğinin doğal çevre koşullarına olan bağımlılığının azaltılması, üretim süreçlerinin daha hassas biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir su kullanımının desteklenmesi amaçlanıyor.

Sektörün önemli isimleri imza sürecinde bir araya geldi

Projenin anlaşma ve değerlendirme toplantısına kamu, teknoloji ve su ürünleri sektöründen üst düzey isimler katıldı. Group Sagun adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, toplantıda yer aldı. RAS teknolojisinin proje ortakları arasında yer alan MAT Grubu’ndan ise MAT Filtrasyon Teknolojileri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Akartepe, MAT Global Genel Müdürü Gökhan Birlikçi ve MAT Kuling Genel Müdürü ve CTO Taner Bilgiç katılım sağladı. Toplantıya ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş ile Balıkçılık ve Su Ürünleri İzmir Şube Müdürü Bülent Canatan katıldı.

Deniz yetiştiriciliğindeki tecrübe kara teknolojisiyle birleşiyor

Çipura, levrek, alabalık, Türk somonu ve maviyüzgeçli orkinos gibi yüksek ticari değere sahip türlerde yetiştiricilik faaliyetlerini sürdüren Group Sagun, yeni yatırımla birlikte deniz yetiştiriciliğindeki bilgi birikimini ileri teknolojiye dayalı kara yetiştiriciliğine taşıyacak. Group Sagun, bu projeyle yalnızca üretim kapasitesini geliştirmeyi değil, aynı zamanda Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliğinde teknoloji geliştiren ve yüksek katma değerli üretim yapan ülkeler arasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.