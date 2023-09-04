GSO Başkanı Ünverdi ihracat rakamlarını değerlendirdi

GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ağustos ayı ihracat verilerine göre Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artışla 927 milyon 832 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, geçtiğimiz yılın ağustos ayında 916 milyon 34 bin dolarlık ihracat yapıldığını anımsattı.

Dönem ihracatında ise depremin yansımalarının devam ettiğini dile getiren Ünverdi, ocak-ağustos döneminde Gaziantep’in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 oranında düşüşle 6 milyar 589 milyon 447 bin dolar olarak görüldüğünü ifade etti.

Üretim, ihracat ve istihdam odaklı çalışmaya devam ettiklerini ve yaşanan zorlukları ihracatla aşmaya çalıştıklarını kaydeden Ünverdi, fiyat istikrarı vurgusu yaparak, “Ekonomi yönetimi tarafından altı çizilen fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele konusu hem ticari hem sosyal anlamda büyük önem taşıyor. Bugün açıklanan enflasyon rakamları da beklentilerin üzerinde gelmiştir. Üretici fiyatları da yüksek seyrediyor. Üretim maliyetlerini düşürebilirsek bunun tüketici fiyatlarına da olumlu yansımaları olacaktır. Enflasyonu kontrol altına almak ve alım gücünü artırmak zorundayız” diye konuştu.

Ünverdi, “Özveriyle çalışarak üretime, ihracata ve istihdama katkı sunan ihracatçılarımıza, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.