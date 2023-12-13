GSO Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni “İkiz Dönüşüm” temasıyla gerçekleşti

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantepli sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak adına Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenen ödül törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kilis Valisi Tahir Şahin, Gaziantep Vali Vekili Muhammet Önder, Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Mehmet Mustafa Gürban, Ertuğrul Kaya, Önceki Dönem Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, il ve kent yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Yıllık enflasyonda düşüş 2024 ortasında başlayacak”

Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninde katılımcılara bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yıllık enflasyonda da düşüş 2024 yılı haziran ayından itibaren görülecek. Deprem harcamaları bütçe dengesinde geçici bozulmaya yol açarken, mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikalarını uygulamaya aldık. 2023 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 6’nın altında kalmasını bekliyoruz. Ülkemiz geçtiğimiz yirmi yılda uzun dönem ortalamasının üzerinde büyüme performansı gösterdi. Ancak, son dönemde büyümenin kompozisyonunda dengelenme ihtiyacı oluştu. Atılan adımlar sayesinde 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bu dengelenmenin başladığını gördük. Ekim ayında yıllık cari açık mayıs ayına göre 9,6 milyar dolar düştü. Son dönemde ülkemize ve programımıza yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı. Düşen cari açık ve artan sermaye girişleri ile brüt rezervler mayıs ayına göre 42 milyar dolar yükseldi” ifadelerini kullandı.

Üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için reel sektörü desteklediklerini dile getiren Şimşek, “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulaması yeniden yapılandırıldı. Başvurular 20 Aralık’ta başlayacak. 1 milyar TL’yi aşan yatırım projeleri için 10 yıl vadeli, uygun faizli kredi sağlamak üzere 3 yıl için 300 milyar TL limit tahsis edildi. Güçlü bir yatırım teşvik sistemimiz var. İhracatçılarımızın finansmana erişimini ve hizmet ihracatını da destekliyoruz. Bu kapsamda, günlük reeskont kredi limiti 10 katına çıkartıldı, toplam faiz maliyetine üst sınır getirildi ve ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Eximbank’ın sermayesi 20,6 milyar TL’ye yükseltildi. Hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanacak kazanç istisnası Meclisimize sevk edildi. Ayrıca Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında bu yıl ikisi deprem bölgesine yönelik olmak üzere 18 yeni destek paketi uygulamaya konuldu. Böylece firmaların finansmana erişimini kolaylaştırdık” diye konuştu.

Gaziantep’in öncü bir şehir olduğunu belirten Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder konuşmasında, “İkiz Dönüşüm farkındalığı temasıyla düzenlenen, Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni’nde ödül alan firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum“ ifadelerini kullanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep olarak dünyanın en iyi üretim merkezlerinden biri olma hedefimiz var. Bu yönde çok kıymetli çalışmalar yürütülüyor. Akıllı Şehir Gaziantep olmak için sanayimizi de yüksek teknolojiye geçirmemiz gerekiyor. Daha yeşil bir dünya için dijital dönüşümü çok önemsiyorum” dedi.

Kıvanç: İkiz dönüşüm kaçınılmaz bir süreç

GSO’nun çok doğru bir tema belirlediğini vurgulayan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, “İkiz dönüşüm denilen Dijital ve Yeşil dönüşüm, ülkemiz, sanayimiz ve ekonomimiz için kaçınılmaz bir süreçtir. Bu trendi yakalamayan firmaların belki de ihracat yapamaz hale geleceğini ve önemli pazar kayıpları yakalayacaklarını dile getiriyoruz” görüşlerine yer verdi.

Ünverdi: Gaziantep OSB sayısı 12’ye çıkacak

GSO Yönetim Kurulu Başkan Adnan Ünverdi, kent sanayisinin başarılarına dikkat çektiği konuşmasında, “Gaziantep başarıyla yoluna devam etmektedir. Gelinen noktada; 1500 işletmesi ve 250 bin çalışanıyla Türkiye’nin en büyük ve en fazla istihdama sahip Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep’tedir. Mevcut ve yeni kurulacak OSB’ler ile bu sayı 12’ye çıkacak. Kent genelinde 5 bin 200’ün üzerinde imalatçı firmamız bulunurken, 160 alanda binlerce çeşit üretim yapıyoruz. 2022 yılında 10.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Deprem felaketine rağmen bu yılın ilk 11 ayında 9 milyar 152 milyon 623 bin dolarlık ihracata ulaştık ve bu yıl sonunda ihracatımızın 10 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Törende daha sonra, Cumhuriyetin 100. yılında 1923 veya öncesinde kurulan işletmeler ile İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer alan firmalara ödül verildi.