GSO Gıda Kümesi Japonya’da

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Gaziantep Gıda Kümesi, yurt dışı pazarlama faaliyet organizasyonu kapsamında Japonya’da düzenlenen FOODEX Gıda Fuarı'nda Gaziantep’i ve katılımcı firmaların üretimlerini tanıtıyor.

Fuar heyetinde, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Emine Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, Genel Sekreter Yardımcısı M. Sermest Çapan ve firma temsilcileri yer alıyor.

5 martta başlayan ve 8 martta sona erecek olan fuara, dünyanın birçok ülkesinden gelen ve gıda sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, distribütörler, ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler ile kurumsal ve ticari catering firmalar katılırken, Gaziantep Gıda Kümesi olarak şehrimizden; Özmermer Un, Prof Sentetik Dokuma, Simaş Bulgur, Baharoğlu Tarım, Alesta Gıda, Elmacıpazarı Güllüoğlu Gıda, Güzel Gıda Maddeleri, Biriz Ambalaj ve Ünal Sentetik Dokuma olmak üzere 9 firma GSO’nun açtığı küme standında ürünlerini sergiliyor.

Firma temsilcileri, küme tanıtım standı ile ürünlerini katılımcılarla buluştururken, iş görüşmeleri gerçekleştirme ve fuar ziyaretleri ile güncel gelişmeleri yakından görme fırsatı buluyor.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Başar Küçükparmak ve Emine Ferhan Sağım, Gaziantepli firmaların fuarda yer almasının önemine işaret ederek, “Gıda sektörünün tüm taraflarının bir arada olduğu uluslararası bir organizasyonda Gaziantep’in sektördeki üretim ve ihracat gücünü farklı ülkelerin temsilcileri ile paylaşma imkanı buluyoruz. Firmalarımızın yaptığı üretimler daha ilk günden büyük ilgi görüyor. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de firmalarımıza destek veriyor ve bu sürecin geliştirilmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. GSO Gaziantep Gıda Kümesi yürüttüğü faaliyetlerle iyi uygulama örneği olarak seçilmiş ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl ödül almış bir organizasyon gücüne sahiptir. Japonya’nın Tokyo şehrinde düzenlenen FOODEX Gıda Fuarı ile gıda kümemizin etkinliğini daha da artıracağımıza inanıyoruz. Katılımcı firmalarımızı tebrik diyor, fuarın hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandılar.

Fuarın ilk gününde Tokyo Ticaret Başmüşaviri Mukaddes Nur Yılmaz, GSO’nun açtığı küme standını ziyaret etti. GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Başar Küçükparmak ve Emine Ferhan Sağım tarafından Mukaddes Nur Yılmaz'a plaket takdiminde bulunuldu.