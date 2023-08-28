GSO-MEM kursiyerleri iş hayatına kazandırıldı
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) ortaklığı ile yürütülen Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi’nde GSO-MEM tarafından verilen eğitimler tamamlandı.
GAZİANTEP / EKONOMİ
Proje kapsamında; Dış Ticaret, Makine Bakım, Kaynakçılık, Konfeksiyon, Triko Örgü ve Ambalaj-Paketleme alanlarında 240 saat süren teorik eğitimlerden 120 kişi yararlandı.
Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel taleplerini karşılamak amacıyla verilen eğitimlerin ardından kursiyerlere sertifikaları verilerek işbaşı eğitim kapsamında firmalara yerleştirildi.
Eğitim süreci boyunca katılımcıların; yemek, yol, eğitim ücreti, kaza sigortası, sarf malzemesi ve eğitim dokümanları proje kapsamında karşılandı.
Projenin hem teorikte hem de pratikte kendilerine çok şey kattığını dile getiren kursiyerler bu gibi eğitimlerin devamlılığını talep ettiklerini ve memnuniyetlerini dile getirdiler.