GSO-MEM kursiyerleri Solidworks eğitimlerini tamamladı

GAZİANTEP

Mühendisler, teknikerler ve teknisyenler, CNC bilgisayarlı makine imalatı operatörleri ve tasarımcı olmak isteyenlerin katıldığı programda sertifikalar, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Toplamda 10 modül ve 80 saat süren program kapsamında, Solidworks’e Giriş, 2 Boyutlu Çizim, 2 Boyutlu Çizim Örnekleri, 3 Boyutlu Modelleme, Yüzeyler Modülü, Montaj Modülü, Montaj Örnekleri, Teknik Resim Modülü, Teknik Resim Örnekleri, Solidworks’te CAM Modülü Kullanım Örnekleri ve CNC Tezgahında Uygulama konuları anlatıldı.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi Katılımcı Belgesinin de verildiği program sonunda iş hayatına dahil olacak katılımcılar Gaziantep Sanayi Odası üyesi firmalara istihdam için yönlendirilecek.

Eğitim programının çok başarılı geçtiğini ve mesleki alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını dile getiren kursiyerler, Gaziantep Sanayi Odası’na teşekkür etti.

Katılımcılara teşekkür eden ve bundan sonraki iş hayatlarında başarı dileyen Ali Can Koçak, yeni açılacak gruplar için Solidworks Uzmanlık Programına başvuru sürecinin tekrar başladığını belirtti.

Koçak, GSO-MEM’de sanayicilerin taleplerine göre mesleki eğitimler düzenlediklerini belirterek, “Sektörlerimize yönelik örnek ve öncü projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz, Kentimizin ve ülkemizin mevcut durumdan daha da ileri noktalara gitmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdürüp nitelikli istihdam olanakları sağlamaya devam edeceğiz” dedi.