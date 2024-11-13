GSO Sera Gazı Envanteri Doğrulama Belgesi’ni teslim aldı

GAZİANTEP

Alınan belge TÜV SÜD Satış ve Pazarlama Müdürü Serhat Demirci ile Satış Yöneticisi Serkan Yağmur tarafından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye takdim edildi.

Gaziantep Sanayi Odası’nın bu girişimi sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunurken, Gaziantep’teki diğer kurumlara ve firmalara büyük örnek teşkil edeceğini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Sanayinin çevresel etkilerini azaltmak ve Gaziantep’i sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şehir haline getirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu noktada kurumsal karbon ayak izimizi hesaplama, raporlama ve doğrulatmak işlemlerini gerçekleştirerek bu belgeyi almaya hak kazandık. GSO’nun bu başarısı, Türkiye’de sürdürülebilir sanayi ve çevre dostu üretim için atılmış önemli bir adım’’ ifadelerini kullandı.

Ünverdi, ‘’GSO olarak karbon ayak izini azaltmaya yönelik stratejik planları sürdürmeye devam edecek ve sanayicilerimizi çevresel sürdürülebilirlik alanında bilinçlendirme çalışmalarını artıracağız. Bu anlamda Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’miz de (GSO-MEM), TÜBİTAK’ın Yeşil Dönüşüm konusunda bölgemizdeki tek çözüm ortağı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 60’tan fazla firmanın karbon ayak izini hesaplayarak yol haritalarını belirledik. Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak yaptırımlardan etkilenmemeleri için tüm firmalarımızı GSOMEM’den bu konuda destek alarak sürdürülebilirlik çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.