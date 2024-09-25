GSOMEM’de Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Semineri gerçekleştirildi

GAZİANTEP

Seminere GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, GENSED Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesi Hakan Erkan ile kurum ve firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, ‘’Sanayiciler olarak üretim maliyetlerimizde en önemli girdi kaleminde elektrik fiyatları ilk sırada geliyor. Bu noktada, yenilenebilir enerji kaynakları, doğamızın korunması, yeşil üretime geçiş ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında en önemli yatırım alanı olarak öne çıkmaktadır. Ülkemiz özellikle güneş enerji sistemleri (GES) ve rüzgar türbinleri açısından uygun bir coğrafyaya sahiptir’’ dedi.

Gaziantep’in yılda 2.978 saat güneşlenme süresi ile GES yatırımları için önemli merkez konumunda olduğunu ve YEK sistemlerinin yaygınlaşmasının verimlilikle birlikte rekabet gücünü de artıracağının altını çizdi.

Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin (Model Fabrika) çatısına güneş enerji panelleri kurarak GSOMEM ve Gaziantep Model Fabrika’da kullanılan elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edildiğini söyleyen Küçükparmak, “Sürdürülebilir sanayi ve üretimlerimizde katma değeri artırmak için ülkemizin en büyük model fabrikası olan Gaziantep Model Fabrika’da bu sürecin en önemli sacayakları olan yalın üretim, verimlilik ve dijital dönüşüm konularında uygulamalı eğitim veriyor ve mentörlük yapıyoruz’’ diye konuştu.

Enerjinin depolanmasının da enerji güvenliği için tüm dünyanın üzerinde çalıştığı en önemli konulardan birisi olduğunu kaydeden Küçükparmak, “Güneş panelleri tarafından üretilen elektriği ihtiyaç duyduğumuz ileriki bir zamanda kullanmak üzere depolamak; yeşil dönüşüm, çevreye duyarlılık ve yaşanabilecek enerji kesintilerinde stratejik anlamda kritik önem taşıyor. Bugün burada güneş enerjisi ve enerji depolama uygulamaları, mevzuat, sınırda karbon düzenlemesi ve finansman konularında çok değerli bilgiler vererek bizlere önemli katkılar sunacak olan başta GENSED Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesi Hakan Erkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

GENSED olarak 25’inci etkinliklerini Gaziantep’te gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getiren GENSED Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesi Hakan Erkan da konuşmasında, “Sağlıklı ve güvenilir bir güneş enerji sektörü oluşturmak için çalışıyoruz. Ülke olarak GES’lerden şu anda 18,5 GW enerji üretimi kapasitesine ulaşılırken, 2035 için 53 GW elektrik üretim hedefi var. Bu hedefe ulaşmak için her sene yaklaşık 3,5 GW kurulum yapmamız gerekiyor. 2026 itibarıyla sınırda karbon düzenlemesi sonrası firmaların karbon salımını düşürerek ek vergi ve maaliyetlerle karşılaşmaması adına GES sistemleri büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda dernek olarak gerçekleştirdiğimiz projeler, kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile elimizden gelen çabayı gösteriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından firma temsilcileri tarafından yapılan sunumlarda, GES konusunda yürütülen çalışmalar anlatılarak ve güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.